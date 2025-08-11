Експерт: Браншът за обработка на дърва в България е в колапс

Дървопреработвателният бранш у нас е в колапс, алармира инж. Петър Дишков, експерт към Българската камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП), цитиран в прессъобщение на камарата.

"За миналата 2024 г. добивът е рекордно нисък, а за 2025 г. ситуацията е дори по-лоша. Докато в Европа се добива 75-80 на сто от прираста, у нас за миналата година този процент е 42. Резултатите от това вече са на лице – страната е обхваната от пожари, горите в ниските части масово съхнат. Липсата на последователна политика доведе до отлив на инвеститори, фалити и закриване на производства", коментира инж. Петър Дишков. Един от най-големите инвеститори – компанията "Монди Стамболийски", която през 2018 г. декларира намерение за нови инвестиции от 600 млн. лв., преустанови дейност в България и се преориентира към Чехия, където инвестира 400 млн. лв. А страната разполага със запаси на дървесина, сходни с нашите, посочва експертът.

По думите му голяма част от преработвателите са ограничили дейността си или изцяло са спрели да работят. Горските служители стачкува поради липса на актуализация на трудовите им възнаграждения. "Горското стопанство заедно с горската промишленост (дървопреработване и производство на мебели) дава работа над 60 хил. души, които са основно в заплашените от обезлюдяване полупланински и планински региони, и освен това осигурява 3 процента от БВП. Потенциалът на двата сектора обаче може да е двоен. Голямата част от държавите в ЕС осъзнават значението на горския сектор – например Полша декларира намерението си да обяви дървесината за ключова суровина", коментира още Дишков и риторично пита: "Не е ли време и България да осъзнае значението на този сектор, или ще остави горите си да бъдат унищожени от стихии и природни бедствия, да изсъхнат или изгорят?".

Какво правят Канада и САЩ?

Канадското правителство ударно инвестира в дървопреработвателния си сектор, посочват от Камарата. В отговор на наложените от президента на САЩ мита, а също и защото припознава важността на индустрията, премиерът на страната Марк Карни обяви нови мерки за трансформиране на дървопреработвателния бранш. Той отпусна финансиране в размер на 700 млн. долара под формата на кредити, отделно ще бъдат инвестирани 500 млн. долара за повишаване конкурентоспособността и 50 млн. долара за насърчаване на квалификацията. Премиерът стартира и програмата Build Canada с цел да се даде приоритет на канадските дървесина, която се използва в строителството и да се променят обществените поръчки, така че да изискват компаниите, сключващи договори с федералното правителство, да доставят канадски дървен материал. Друга от идеите е диверсифициране на международните пазари за канадски дървесни продукти. Канада изнася 66 на сто от произведения дървен материал, като за 2024 г. близо 90 на сто е бил за САЩ.

Горската служба на САЩ вече обяви намерение за увеличение на собствения добив с 20 на сто, като целта е подобряване здравословното състояние на горите и увеличаване на капацитета на горската промишленост.

В началото на август инж. Петър Дишков посочи сред причините за зачестилите у нас пожари трайното застаряване на българската гора, особено на недълговечните издънкови и изкуствено създадени иглолистни гори, които представляват 70-75 на сто от горите ни. Планира се недостатъчно годишно ползване, а се изпълнява още по-малко, посочи инж. Дишков. Средно за Европа се добива около 75-80 на сто от прираста, при нас за последната година е добито 42 на сто. В следващите години в ниската растителна зона може да се очаква масово съхнене и колапс на горите. Единственото решение е тяхното подмладяване, коментира тогава експертът, цитиран от БТА.