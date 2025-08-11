Броят на нощувките в Германия с нов рекорд през първата половина на 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въпреки спада в търсенето от чужбина ваканционните и бизнес пътуванията в Германия са по-популярни отвсякога, съобщи ДПА.

Хотели и други обекти за настаняване с поне 10 легла са регистрирали рекордните 223,3 млн. нощувки през първите шест месеца на годината, което е с 0,1 на сто повече спрямо същия период на 2024 г., сочат данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis).

Спадът от 12,7 на сто на нощувките на чуждестранни гости през юни се обяснява с необичайно високата база от предходната година, когато Европейското първенство по футбол привлече фенове от цял свят.

По-малкият брой чужденци е компенсиран от ръст от 7,4 на сто на нощувките на местни туристи, подпомогнат и от по-късните великденски празници тази година, предаде БТА.

През юни в проучените обекти са реализирани общо 50,5 млн. нощувки – с 3,8 на сто повече в сравнение със същия месец на 2024 г.