Nvidia и AMD ще плащат на САЩ 15% от продажбите на чипове за AI в Китай

Американските гиганти в производството на полупроводници "Енвидиа" (Nvidia) и "Адвансд мaйкро дивайсисис - Ей Ем Ди" (Advanced Micro Devices - AMD) са се съгласили да изплащат на американското правителство 15 на сто от приходите си от продажби на чипове за технологии с изкуствен интелект (ИИ) в Китай, според информация в медии, цитирана от Франс прес.

Изпълнителният директор на "Енвидиа" Дженсън Хуан се е срещнал с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом в сряда и се е съгласил да изплаща на американското правителство част от приходите си, което е много необичайно споразумение в международната търговия с технологии, според източници на "Файненшъл таймс", Блумбърг и "Ню Йорк Таймс".

"Енвидиа", най-големият производител на полупроводници в света, миналата седмица стана първата компания, която премина границата от 4 трилиона долара пазарна капитализация. Това е поредното доказателство до каква степен пазарите залагат на развитието на изкуствения интелект.

Калифорнийската компания е в центъра на технологичната конкуренция между Пекин и Вашингтон. Достъпът на китайските компании до нейните усъвършенствани чипове "Ейч20" (H20) е важен въпрос в търговските преговори между двете водещи икономики, пише БТА.

"Енвидиа" обяви в началото на юли, че ще възобнови продажбите на чиповете "Ейч20" в Китай, след като американските власти отмениха някои ограничения за износ към азиатската страна.

Компанията Ей Ем Ди, базирана в Силициевата долина, също ще изплаща на правителството 15 на сто от приходите си от продажбите в Китай на чиповете Ем Ай 308 (MI308), чийто износ в тази страна преди това беше забранен.

Според източници на "Ню Йорк Таймс" това споразумение може да донесе над 2 милиарда долара на американското правителство.

Американският президент Доналд Тръмп обяви в сряда, че възнамерява да наложи мита от 100 процента върху "чипове и полупроводници", без да уточнява засега датата на влизане в сила на този нова тарифа.