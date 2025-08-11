ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Детска книжка учи най-малките какво е електричество и как да го пестим advertorial icon

Как се произвежда електричеството, откъде идва светлината в дома ни и защо е важно да изключваме лампата, когато излизаме от стаята? Отговорите на тези въпроси вече са достъпни и за най-малките читатели благодарение на детската книжка „Енергия за бъдещето“, създадена от "Електрохолд Продажби".

Изданието съчетава забавление и знания – с игри, картинки за оцветяване, кратки текстове и весели герои, които превръщат иначе сложната тема за електроенергията в разбираемо и любопитно приключение. Освен основни знания за произхода на електричеството и как то достига до дома ни, книжката поставя акцент и върху устойчивостта – разумното използване на ресурсите и грижата за околната среда.

Чрез игрови подход и визуални елементи „Енергия за бъдещето“ има за цел не просто да информира, а да вдъхновява децата още от най-ранна възраст да бъдат отговорни към природата и енергията, която ползват всеки ден. Подходът е съобразен с възрастовата група, а песничката в книжката помага на малчуганите да запомнят ключови послания чрез рима и ритъм.

С този проект "Електрохолд Продажби" подчертава стратегическата роля на образованието в изграждането на едно по-зелено и устойчиво бъдеще. Отговорното потребление на енергия започва с изграждането на навици, а те се формират най-лесно в детството с подходящи примери, вдъхновяващи истории и ангажиращи преживявания.

Книжката е достъпна безплатно тук: https://electrohold.bg/bg/sales/elektrohold-prodazhbi-predstavi-detskata-si-knizhka-energiya-za-bdesheto/ и може да бъде използвана както от деца, така и от родители и учители в началните класове като помощен образователен материал.

