България е втора в Източна Европа по спад на износа за Германия през юни

Българският износ за Германия продължава да се свива сериозно през последните месеци, показват публикувани днес данни на Германския комитет за източноевропейски икономически отношения.

През юни износът ни за Германия е намалял с 19,4 на сто на годишна база до 499 млн. евро (620 млн. евро година по-рано). Сред страните от Източна Европа България е с втори най-голям годишен спад на износа за Германия, като по-значително намаление е регистрирала единствено Беларус, чийто износ се е понижил с над 72 процента. След България се нарежда Русия с понижение на износа за Германия от 17,3 на сто.

Вносът от Германия към България за юни се е увеличил с 6,9 на сто до 525 млн. евро (491 млн. евро година по-рано). Общият стокооборот между двете страни през месеца възлиза на 1,024 млрд. евро, което е спад от 7,8 на сто спрямо юни 2024 г. (1,111 млрд. евро).

За първото полугодие износът ни за Германия е намалял с 10,5 процента на годишна база до 3,012 млрд. евро (3,366 млрд. евро година по-рано). В същия период германският износ за България се е увеличил с 2,3 на сто до 3,035 млрд. евро (2,967 млрд. евро преди година). Общият двустранен стокооборот за шестмесечието е спаднал с 4,5 на сто до 6,048 млрд. евро (6,332 млрд. евро година по-рано), сочат данните на Германския комитет за източноевропейски икономически отношения.

Въпреки понижението в някои държави германската експортна индустрия отчита голям потенциал в търговията с Източна и Югоизточна Европа. Според комитета бизнесът с Полша се развива особено добре – през първата половина на годината двустранният търговски обмен се е увеличил с 4,6 млрд. евро до рекордните над 90 млрд. евро (+5,4 на сто). Германският износ за Полша е нараснал с над 2,6 млрд. евро (+5,7 на сто), а вносът – с 2 млрд. евро (+5,2 на сто). Полша е пети по важност търговски партньор на Германия, непосредствено след Франция.

САЩ остават водещ търговски партньор на Германия през първото полугодие на 2025 г., изпреварвайки Китай и Нидерландия. Германският износ за Полша (49,4 млрд. евро) вече надвишава този за Китай (41,4 млрд. евро).

По данни на Федералната статистическа служба временният контрол на германско-полската граница няма да окаже незабавно отрицателно въздействие върху търговския баланс. Логистичното сдружение BGL обаче настоява за специални правила за обработка на камионите, за да се гарантира снабдяването на населението и икономиката. През 2024 г. над 9,7 млн. камиона, подлежащи на пътни такси, са преминали през германско-полските гранични пунктове.

"След разширяването на ЕС през 2004 г. Германия и Полша написаха една успешна история", коментира Катрина Клаас-Мюлхаузер, председател на Комитета за източноевропейски икономически отношения, цитирана в прессъобщението. "Урокът е, че трябва да продължим да решаваме двустранните проблеми спокойно и да развиваме ЕС в тясно сътрудничество", допълни тя.

Германският износ за Украйна се е увеличил с 30 на сто до 4,6 млрд. евро през първото полугодие. "Подкрепата и възстановяването на Украйна остават ключови задачи за европейската политика и бизнес", каза Клаас-Мюлхаузер, като предупреди, че евентуално отслабване на борбата с корупцията може да възпрепятства инвестициите, пише БТА.

Търговията с Чехия също отбелязва ръст – с 3,4 на сто до 57,8 млрд. евро за полугодието. Германският износ е нараснал с 1,6 на сто до 26,6 млрд. евро, а вносът от Чехия – с 5 на сто до 31,2 млрд. евро. Според комитета търговският баланс със Словакия остава стабилен, докато обменът с Унгария е намалял с 3,7 на сто до 33,4 млрд. евро заради икономическата политика на правителството в Будапеща.

Последиците от войната в Украйна продължават да влияят негативно върху търговията с Русия, която през първата половина на 2025 г. е намаляла с почти 13 на сто. Русия е 12-а сред 29-те източноевропейски търговски държави на Германия, изпреварена от Сърбия, Хърватия и Литва.

Германският износ като цяло за първото полугодие е спаднал с 0,1 на сто до 786 млрд. евро. Износът за 29-те държави от Централна и Източна Европа и Централна Азия, с които работи Комитетът за източноевропейски икономически отношения, е нараснал с 2,2 на сто до 144 млрд. евро.

Комитетът е създаден през 1952 г. и представлява интересите на германски фирми в 21 страни от Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия. Организацията провежда над 100 инициативи годишно, включително бизнес делегации, тематични конференции и двустранни съвети, като партнира на федералното правителство и правителствата в региона при насърчаването на икономическото сътрудничество. Тя се подкрепя от пет основни бизнес организации и обединява над 200 компании.