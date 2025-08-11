ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Унищожиха над 250 овце в Крумовградско заради шарка

Ненко Станев

[email protected]

1060
Стадо от 258 овце, заболели от шарка, беше унищожено в Крумовградско. Снимка: Пиксабей

Стадо от 258 овце в крумовградското с. Чернооки са били евтанизирани, за да се пресече разпространението на зараза от дребна шарка. Огнището е било открито от ветеринарните власти в селото, което е близо до границата с Гърция. Заради заразната болест в Кърджали беше свикана областна епизоотична комисия, която набеляза мерки за превенция и

контрол на заболяването.

Въведени са мерки за биосигурност и ограничения за движение на животните. Проверени са всички ферми в 3-километровата и 10-километровата карантинна зона, на този етап признаци на шарка в други населени места няма.

Кметовете, стопаните и органите на полицията са предупредени да съблюдават спазването на разписаните мерки за контрол.

