https://www.24chasa.bg/biznes/article/21085994 www.24chasa.bg

Най-мръсната кола в света

Георги Луканов

Ford Ranger затрупан с кал. Снимка: Ford

На тестовия полигон на Ford в Ю Янгс в австралийския щат Виктория, прототипът на Ranger Super Duty претърпя тестове, симулиращи най-лошите възможни условия на работа, като тези в минни райони и по трудни офроуд маршрути. Целта беше проста - пикапът да се покрие с колкото е възможно повече кал и да се провери дали може да продължи да работи под допълнителното натоварване.

По време на няколко дни шофиране по специално подготвена писта, возилото е преминавало през дълбоки коловози, кални локви и глина. Всеки нов слой кал се оставя да изсъхне преди следващото каране. Резултатът - цели 600 килограма изсъхнала кал се е натрупала по каросерията и ходовата част.

За да направят теста още по-труден, инженерите решили да видят дали Ranger Super Duty може да тегли товар с това допълнително тегло. И той успял - теглил маса, сравнима с тази на възрастен бик, тежаща между 800 и 1100 килограма.

Ford Ranger затрупан с кал. Снимка: Ford
