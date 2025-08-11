Yettel затвърди позицията си като едно от най-предпочитаните места за покупка на ново мобилно устройство в България. За втора поредна година телекомът оглави класацията Digitalk 101 на доставчиците на комуникационно оборудване, а данните от авторитетното издание показват ръст от 9,1% в приходите на мобилния оператор, реализирани от продажби на смартфони, умни часовници и аксесоари през 2024 г. спрямо 2023 г. Това постижение е резултат от стратегически инвестиции в разнообразие от устройства, иновативен подход към клиентското обслужване и изграждането на цялостна екосистема от услуги с добавена стойност, които превръщат Yettel в предпочитан избор за все повече потребители, когато става дума за покупка и последваща поддръжка на мобилни устройства и аксесоари.

„През годините Yettel се доказа като едно от най-добрите места за закупване на смартфон не само заради изгодните предложения и огромното разнообразие от брандове и модели във всеки ценови сегмент, но най-вече благодарение на цялостния си подход за грижа за устройството през целия му жизнен цикъл“, каза Стела Атанасова, директор, „Създаване на стойност за клиента“. „Портфолиото ни се отличава с богато разнообразие от смартфони – над 100 модела от 13 бранда. През последната година сме го обогатили с над 80 нови модела смартфони, а 60% от всички въведени устройства през 2024 г. са с AI функционалности. Повечето от предлаганите от нас смартфони поддържат и 5G свързаност в мрежата на Yettel, която влезе в престижния списък на 20-те най-добри в света според осмия пореден сертификат от umlaut“, допълва още тя.

През 2024 г. е отчетен двуцифрен ръст и при една от най-бързо растящите категории умни продукти – носимите устройства, които телекомът често предлага в специални пакетни предложения заедно със смартфон, осигурявайки още повече стойност за клиента и значително по-изгодни условия.

Отвъд традиционните предложения, които клиентът очаква от мобилен оператор, Yettel предлага и цялостна екосистема от услуги с добавена стойност. Пакетът от допълнителни услуги „Смартфон вселена“, представен в началото на миналата година, включва редица предимства, които имат за цел да удължат живота на устройството и да осигурят повече спокойствие на притежателя му.

Такива са удължената 3-годишна гаранция за всички смартфони, закупени от Yettel, вместо стандартната от 2 години; иновативната услуга „Смартфон диагностика“, която позволява техническото състояние на телефона да бъде проверено дистанционно и напълно самостоятелно, за да се открият потенциални бъдещи проблеми и възможността за сключване на застраховка „Смартфон протект“ с първа вноска предоставена от мобилния оператор без допълнително заплащане. Yettel е и единственият български телеком, който разполага със собствен оторизиран сервиз, където клиентите могат да получат професионално обслужване и дори да им бъде осигурено заместващо устройство докато трае ремонтът. А в края на жизнения цикъл на телефона, телекомът дава възможност на клиента да го предаде за рециклиране, като получи отстъпка за закупуване на ново с програмата „Рециклирай и спести“.

В категорията „комуникационни продукти от неоператорски клас“, традиционно обхващаща продажби на мобилни устройства като смартфони, умни часовници, базови и смарт аксесоари, са включени нефинансови дружества, регистрирани в България с основна дейност в сферата на информационните и комуникационните технологии.

Класацията DigitalK 101 е изготвена на база обявения от тях общ размер на приходите им за 2024 г. и се базира на публично-достъпни източници и финансови отчети, публикувани в Търговския регистър.