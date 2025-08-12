ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Народът се втурна да внася левовете в банки и те у...

Кабрио на Bentley за 2 млн. евро

Георги Луканов

[email protected]

860
Bentley Batura Cabrio One plus One. Снимка: Бентли

Bentley публикува снимки на Batur Cabrio One plus One, който е разработен от тяхното подразделение Mulliner.

Производството на Batur Cabrio ще бъде ограничено до само 16 бройки, като за задвижването ще се грижи W12 двигателят в най-мощната си форма. Цената на луксозното кабрио е 1,7 млн. лири (1,96 млн. евро).

Клиентите ще могат да посочат цвета и покритието на почти всяка повърхност на Batur Cabrio, за да създадат индивидуален автомобил. Зад външната форма на автомобила се крие почти безкраен набор от възможности за избор, които потенциалният собственик може да направи.

Подглавниците са с бродиран с бял конец мотив Batur, а воланът и скоростната кутия са в същия стил. Предните и страничните панели са в изданието "Piano Moonbeam" с лъскаво черно металическо покритие. Гланцово черен алуминий покрива централната конзола, арматурното табло и вратите.

Този модел използва двигателя W12 в своята най-мощна версия. Най-мощната версия означава 6,0-литров двигател с два турбокомпресора, който произвежда 750 к.с. и 1000 Нм въртящ момент, комбиниран с 8-степенна трансмисия с двоен съединител.

Bentley Batura Cabrio One plus One. Снимка: Бентли
