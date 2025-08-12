Кабрио на Bentley за 2 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Bentley публикува снимки на Batur Cabrio One plus One, който е разработен от тяхното подразделение Mulliner.

Производството на Batur Cabrio ще бъде ограничено до само 16 бройки, като за задвижването ще се грижи W12 двигателят в най-мощната си форма. Цената на луксозното кабрио е 1,7 млн. лири (1,96 млн. евро).

Клиентите ще могат да посочат цвета и покритието на почти всяка повърхност на Batur Cabrio, за да създадат индивидуален автомобил. Зад външната форма на автомобила се крие почти безкраен набор от възможности за избор, които потенциалният собственик може да направи.

Подглавниците са с бродиран с бял конец мотив Batur, а воланът и скоростната кутия са в същия стил. Предните и страничните панели са в изданието "Piano Moonbeam" с лъскаво черно металическо покритие. Гланцово черен алуминий покрива централната конзола, арматурното табло и вратите.

Този модел използва двигателя W12 в своята най-мощна версия. Най-мощната версия означава 6,0-литров двигател с два турбокомпресора, който произвежда 750 к.с. и 1000 Нм въртящ момент, комбиниран с 8-степенна трансмисия с двоен съединител.