Уолстрийт започва търговията без значими промени на основните индекси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на Уолстрийт започнаха без значителни промени днешната сесия, като акциите на големи технологични компании поевтиняват в навечерието на края на отсрочката, дадена на Китай от администрацията във Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average прибави 8,8 пункта или 0,02 на сто до 44 184,36 пункта. По-широкият S&P 500 загуби 0,2 пункта, оставайки без изменение на 6389,67 пункта, докато индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq нарасна с 9,6 пункта или 0,04 на сто до 21 459,654 пункта.