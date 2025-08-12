Идва ли краят на ерата Google след данните за рекорден спад

Изкуственият интелект измести търсачката, а правилата отвориха бизнес за малки браузъри

Доминацията на Google в интернет, продължила повече от десетилетие, май е към края си. Компанията държи около 90% от световния пазар за онлайн търсения, но през март за първи път от 2015 г. пада малко под това равнище до 89,71%.

Намаляването на потреблението е бавен тренд, който е започнал през октомври 2024 г., сочат данните на Statcounter. По-голям е спадът в потреблението през компютър. Пикът на отлива е бил до 87,65% през май 2023 г., а

през март 2025 г. потреблението е достигнало исторически минимум от 79,1%

По-зле е в Европа - 77,78%. Един процент навярно звучи малко, но всъщност интернет се ползва от около 5,56 млрд. души по света, т.е. спад с 1% означава загубени около 50 милиона потребители.

Наскоро потвърждение за този тренд дойде и официално от най-високо ниво. Еди Кю - старши вицепрезидент на Apple, призна, че гугъл търсенията през Safari - търсачката на Apple, са спаднали. Нещо повече - той потвърждава, че това се случва за първи път през последните 22 години. Еди Кю - старши вицепрезидент на Apple СНИМКА: Екс/@cue

Самият Кю признава, че това най-вероятно се дължи на все по-достъпния изкуствен интелект. А това е видно и с просто око дори в България, макар ние обикновено да изоставаме от тези процеси. Почти обаче няма човек у нас, който да не е чувал за ИИ. Още преди години бившата лидерка на БСП Корнелия Нинова говореше за него в парламента, организираше кръгли маси и предупреждаваше, че може да доведе до загуба на работни места. Със сигурност и всеки родител вече знае за ИИ, понеже все повече деца пишат домашни с негова помощ. Спада и бизнесът с писането на дипломни работи, понеже AI може да го прави и безплатно. А в социалните мрежи все повече миймове показват млади хора, които вечер вместо да излязат с приятели, си другаруват с ИИ. Подобен сюжет между другото е разказан във филма “Тя” от 2013 г. - футуристичен филм за времето, когато изкуственият интелект е по-развит от човешкия. В него главният герой се влюбва в гласа на изкуствения интелект.

Предимството на изкуствения интелект пред търсачките е, че търси и структурира информация и може да отговаря на въпроси. Така когато човек търси конкретна информация, може просто да попита изкуствения интелект, вместо да отваря сайт след сайт, които търсачката предлага. И затова младежите все повече го предпочитат. Това показва и скорошно проучване на Higher Education Policy Institute (Великобритания), според което 92% от гимназистите в САЩ използват изкуствен интелект. Това е ръст от 66% спрямо 2024 г.

Google плаща 20 млрд. долара годишно на Apple, за да бъде търсачката по подразбиране на браузъра Safari. След признанието на Еди Кю за спада в търсенията акциите на Alphabet - компанията майка на Google, бързо паднаха с 8%. Сега Apple мисли как да преструктурира търсачката си, за да може

Safari да прави търсения с ИИ, макар че така може да загуби гугълските пари

Това обаче би било допълнителен удар и за самия Google, ако вече не е търсачката по подразбиране на айфоните. В тази връзка през последните седмици се появиха публикации, че Apple иска да придобие стартъпа Anthropic, за да вдъхне живот на асистента Siri, както и че има интерес да закупи Perplexity AI.

Другата заплаха за Google са хората, които все повече се обръщат към алтернативни браузъри или търсачки. До преди няколко години и в България се ползваха разнообразни браузъри като Мозила и Опера, но днес доминира Google Chrome. Една от причините за доминацията на Google е, че предлага множество разнообрани продукти, като всички те са свързани с гугъл профила на потребителя. Google е основен браузър и търсачка на телефоните с андроид. И така за хората с такива телефони е най-удобно да ползват гугълския Gmail, с който получават известия за имейлите на телефона си, да си пазят снимките в облака на гугъл, ползват YouTube - най-голямата платформа за видеосъдържание, и т.н.

Отдръпването на европейците от Google започна още миналата година с приемането на Европейския акт за цифровите пазари (DMA), който цели по-справедлив и конкурентен дигитален пазар в Европейския съюз. С него евродепутатите задължиха производителите на телефони да дават

право на избор на потребителите кой браузър да пробват

Тогава се отчете ръст в потреблението на малки търсачки като Firefox, Aloha Browser, Brave и Vivaldi. Втората вълна дойде в отговор на заплахите на американския президент Доналд Тръмп за огромни мита. Тогава в социалните мрежи - иронично все американски, започна вълна от призиви европейците да предпочитат местни стоки и услуги пред американските. Покрай тях се публикуваха призиви европейците да обърнем гръб и на Google. Тенденцията дори получи разговорно име онлайн - deGoogle (дегугализация).

Има и друга голяма причина все повече хора да предпочитат други браузъри и търсачки - защитата на данните им. Гугъл събира и обработва данни за търсенето ни и ги монетизира, като предлага на потребителите насочени реклами според търсенето им. Наскоро дори ютюбърът PewDiePie - един от пионерите в ютюб, обяви, че е мигрирал към други платформи и интернетът “най-накрая изгледжа правилно”, понеже не му излизат постоянно реклами за всеки продукт, който е споменал.

Все пак въпреки промените Google Chrome държи 65% от потреблението, а според повечето източници браузърът Google се ползва от близо 90% от потребителите. Числата обаче са по-скоро приблизителни, тъй като информацията е разнопосочна. Например инвестиционната банка и изследователска компания Bernstein изчисляват далеч по-нисък пазарен дял за Google - 65-70% за сметка на изкуствения интелект.

Успокояващ донякъде за Google е и фактът, че все още е най-ползван от възрастовата група 18-24 г., т.е. младите все още залагат най-много на него. Това обаче не се очаква да продължи дълго. Според проучвания потреблението на изкуствен интелект спрямо миналата година е нараснало с 527%, а традиционните търсения ще спаднат с 25% до 2026 г. Някои прогнози дори гласят, че в началото на 2028 г. AI търсенията може да изместят традиционните като основен източник на трафик за сайтове.

Самият Google също вече има изкуствен интелект Gemini, който е широко използван и е вече вграден в новите телефони с андроид. Освен това при повечето гугъл търсения най-отгоре вече първо излиза синтезиран отговор на Gemini. Според проучване на Morgan Stanley нарастването в използването на Gemini между септември и март е било по-голямо от това на ChatGPT и Meta AI. Резултатите показват, че през март около 40% от потребителите са ползвали Gemini всеки месец, срещу 41% при ChatGPT и 39% при Meta AI. Все пак засега за 2025 г. компанията отчита 12% ръст на приходите от търсене, което показва, че AI може да засили бизнес модела, а не да го отслаби.