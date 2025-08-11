14 браншови организации за закона за надценките: Потребителите ще получат по-високи цени и изчезнали от рафтовете продукти

14 браншови организации от хранително-вкусовата промишленост възразяват в остро становище срещу проекта на Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни, качен за публично обсъждане.

Според тях последиците за потребителите ще са повишени цени и изчезване на някои продукти от рафтовете на магазините. За земеделските производители този закон поражда риск от загуби при непродаваема продукция, административни трудности при изчисляване на себестойността и невъзможност за гъвкавост при пазарни промени. За търговците на дребно последиците ще са нереалистично ниски надценки, които не покриват разходите за логистика, съхранение и маркетинг, поради което много от тях щели да откажат да се търгува с определени продукти.

Преработвателите пък ще получат повишени входни цени, невъзможност да се работи с български суровини, загуба на конкурентоспособност, ограничаване на нови продукти и иновации.

Организациите, подписали се под становището са Асоциация на месопреработвателите в България, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, Национална лозаро-винарска камера, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Сдружение на производителите на растителни масла и преработватели на маслопродукти в България, Сдружение „Храни и напитки България", Съюз на пивоварите в България, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, Съюз на производителите на захар и захарни продукти, Съюз на птицевъдите в България, Асоциация на индустриалното свиневъдство в България, Асоциация на свиневъдите в България, Съюз на българските мелничари.

