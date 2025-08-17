Дървена кола от 1917 г. разби конкуренцията на ретропарада във Видин

Моделът на Stanley беше звездата на 9-ото издание. В целия свят са останали между 400 и 600. Такъв има и Джей Лено

Изцяло дървен автомобил от американската марка Stanley, излязъл от производствената линия през 1917 година, беше звездата на 9-ото поредно издание на ретропарада във Видин.

Над сто автомобила взеха участие и се разположиха в градската градина, а посетителите бяха толкова много, че трудно можеха да се разминат по широката алея. След като проходът Петрохан остана само за автомобили и оттам вече не минават камиони, това даде спокойствие на пристигащите от цяла България.

Собственикът на зашеметяващия модел Stanley

Станислав Василев

притежава тридесет

ретроавтомобила

и сам работи по възстановяването на всеки от тях. Това е хобито на живота му и в него активно участва по-малкият му син Никола (по-големият вече е тръгнал по свой път), както и съпругата му Валентина, която е начална учителка.

Автомобилът Stanley е дело на корпорацията Stanley Motor Carriage Company. Произвеждат парни коли от 1902 до 1924, но не успяват да се развият в посока на двигателите с вътрешно горене и отпадат от автомобилната надпревара. Братята близнаци Франсис Стенли и Фрийлън Стенли създават компанията, като успешно продават фотографския си бизнес на Истмън Кодак. Произвеждат първото возило през 1897 година, а до 1899 излизат на пазара с над 200 коли.

През 1899 година Фрийлън и жена му Флора правят демонстративно возене с колата по стръмен наклон и за около два часа и половина изминават разстоянието от 12,2 км и достигат 1900 м надморска височина.

В наши дни от марката са оцелели между 400 и 600 автомобила в целия свят, като са били произведени над 11 хиляди. Повечето модели са в САЩ и едва няколко от тях са в Европа.

През 1897 година цената на парен автомобил за четирима пасажери е 2 550 долара при средногодишна заплата от 400 до 800 долара. Естествено – Истмън Кодак е сред първите купувачи на автомобила. Такава кола купува Джон Джейкъб Астор, който обаче загива на “Титаник”. Автомобил от марката е в колекцията и на популярния водещ Джей Лено.

Голямото достижение на конструкторите е, че през 1910 година създават Stanley Rocket или Ракетата Стенли, която е най-бързата кола в света и вдига 204,6 км/ч. Пилотирана е от Фред Мариот на плажа Ормънд бийч във Флорида. Парният двигател работи със свръхнагрята пара, той е без скоростна кутия, без съединител, като въртящият момент е директен от двигателя към колелата и е около 180 к.с. Специалният лек бойлер с медни тръби се подгрява с керосин.

Тази скорост, вдигната от парен автомобил не е надмината до 2009 година!

Автомобил Стенли е името и на анимационен герой кола, който поразително прилича на онази, която Станислав Василев представя във Видин.

Франсис Стенли загива трагично в автомобилна катастрофа през 1918 година, докато шофира колата Stanley Steamer. Удря се в дърво, като опитва да избегне кон с каруца в Масачузетс. Фрийлън Стенли доживява до 91 години и в кариерата си построява и хотел в Колорадо за хора, които търсят лукс и чист въздух. Този хотел е

в основата на книгата

“Сиянието” на Стивън Кинг

Представеният във Видин автомобил с еднолитров бензинов двигател е с мощност 40 конски сили, с три скорости и развива скорост до 50-60 км/ч. Регистрационният номер на колата е 1917.

Таблото на ретроавтомобила също е направено изцяло от дърво, както и емблемата

Станислав разказва, че когато отишъл в КАТ за регистрация на колата, цялата работа спряла: събрали се не само всички служители на дежурство, а и хората, които чакали с техните автомобили и търпеливо изчакали, за да се снимат пред ретрочудото. Още по-голям хаос наставал по улиците в столицата, където на светофари шофьори изскачали от колите си и хуквали да снимат дървената кола.

Станислав (на когото между другото на галено му казват Стенли) показва, че горните лампи на колата все още са с газениче и вечерно време в тях мъждука истинско пламъче. Долните фарове обаче са с крушки – дори почитателите на ретроколите в КАТ не биха допуснали газениче за нощно шофиране. Автентичните дървени седалки, комбинирани с кожа, блестят, пространството в салона е изключително комфортно, над главите се отваря почти целият таван. Валентина споделя, че тя също без проблеми управлява колата, но когато пътуват по изложения, автомобилът се качва на платформа. Към оригинала са добавени мигачи – малки пръчици с червена светлоотразителна лента – в света мигачи се появяват за първи път едва през 1926 година, а макар че от Stanley не се налага да покрива съвременните технически критерии, важно е околните да знаят накъде ще завие.

Станислав Василев споделя, че всеки ден работи над любимите машини между шест и осем часа и за него е най-важно сам да изпълни всеки детайл. Веднъж малкият му син, който още не е завършил училище, в бързане да бъде завършен автомобил, работил над него цяла нощ без почивка, защото баща му трябвало да свърши и конкретни бизнес задачи.

Колите на Василев редовно участват във филмови продукции, някои се ползват за сватби. Дървеният Stanley ще участва и на празника в Жеравна.

Във Видин опашката от желаещи за снимки бе постоянна, но хората търпеливо изчакваха реда си.

Баща и син Ивайло и Петко Дичеви, които са автомобилни инженери, показаха впечатляващи знакови модели на “Ситроен”. Моделът Citroen Traction Avant от 1948 година отнема осем години да бъде върнат към живот в пълния си блясък. Той е с четиритактов двигател с предно предаване, двулитров двигател, 57 к.с. и развива до 115 км/ч. На предната решетка на колата стилизирано е изобразен лебед, тъй като това е първият автомобил на гумени тампони, които обират всички вибрации в купето. Усещането било като човек да се вози на гърба на плаващ в езеро лебед.

Трите знакови ситроена стоят един до друг, но се вижда, че сърцата на любителите са грабнати от красавицата от 1948 г.

Тревистозелена шкода “Октавия” кабрио от 1963 година е любимка на жените, които вече усещат романтично возене с развят шал и големи тъмни очила.

Особено голям интерес предизвикват спортните модели и децата са неизказано щастливи, когато собственикът позволи на някое от тях да седне зад волана и да се снима.

Само в двигателя има метални части.

Създателят на ретропарада във Видин Иван Цолов раздаде награди на участниците и аудиторията гръмна в смях, когато той искрено възкликна пред Станислав Василев: “Ти ни изби зъбите, човек!”. Традиционно Цолов поднесе велосипед на дете от публиката, избрано чрез томбола, и заяви, че след като отдъхне един ден, заедно с половинката си и неизменен партньор в организацията - Стефани Венциславова,

започва подготовката на

десетото юбилейно издание,

когато нищо чудно автомобили да пристигнат от Западна Европа на платформи по Дунав.

През годините Иван Цолов успя да прехвърли с парада границата и всички коли гостуваха на другия бряг в румънския град Калафат, да осигури в експозицията колата на Дан Колов, в годината на ковид, тъй като събитието е на открито, Видин посрещна около 2500 гости, а от тази година е поставена и нова традиция: в деня преди парада безплатно се излъчва автокино под звездите и всеки, който желае, е добре дошъл.