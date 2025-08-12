Народът се втурна да внася левовете в банки и те удължиха срока за депозиране без такси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Така хората ще могат да се възползват от автоматичното и безплатно превалутиране на 1 януари догодина

Петте най-големи български банки обявиха удължаване на промоционалния срок за безплатно внасяне на левове в трезорите си. Това се налага в отговор на нарастващия интерес от внасянето преди влизането ни в еврозоната.

УниКредит Булбанк съобщи, че с над 80% са нараснали средствата в брой в левове, внесени на касите на банката от физическите лица през 2025 г. Средната сума на индивидуалните вноски

е нараснала с близо 40%

Това е станало, след като банката оповести, че внасянето на левове в сметки ще бъде временно освободено от такси, за да може хората, които разполагат с големи суми кеш, да се възползват след 1 януари от възможността левовете им да се превалутират безплатно.

Първоначално срокът за внасянето на суми в левове беше до 10 август. Банката сега удължава безтаксовото внасяне до края на септември.

За новия период се премахват таксите както при внасяне на каса, така и при депозит на банкомати

в рамките на дневния лимит от 4000 лв. Всеки клиент ще има възможност да отвори банкова сметка с основни услуги напълно безплатно. Няма да се начислява месечна такса за обслужване за първите четири месеца.

Подобна инициатива има и ОББ, която също удължава своята промоционална кампания до 31 октомври. Там физическите лица могат без ограничение да внасят левове по личните си сметки, депозити на каса и банкомати.

При внасяне на сума над 10 хил. лв. ще бъде необходима пълна идентификация и документация, удостоверяваща произхода на внесените средства. От ОББ подчертават, че

няма да се приемат монети в хода на кампанията.

Банка ДСК също предлага безплатно внасяне на левове, като удължава тази промоция до 30 ноември 2025 г. както на каса, така и на банкомати. Няма ограничения за внесена сума, а за банкоматите с депозитна функция ще важи дневен лимит от 9775 лв.

Кампанията няма да включва внасяне на монети и вноски от трети лица. От банката предлагат допълнителна възможност при откриване на специалните планове за превод на заплати или на пенсии физическите лица да бъдат освободени от месечна такса за обслужване до 30 юни 2026 г. Безплатно ще бъде тегленето от банкомат всеки месец, както и преводите и плащането на битови сметки по тези планове.

Пощенска банка също удължава своята промоционална кампания до края на тази година, както и Първа инвестиционна банка.

С удължаването на сроковете за безплатно внасяне на левове банките дават възможност на гражданите

спокойно да подготвят средствата си за предстоящата промяна

Целта е улесняване на процеса на прехода към еврото. Интересът към внасяне на левове бе прогнозиран от банкери и икономисти още през май и юни, когато излезе конвергентният доклад и бе прието решението на Европейската комисия и Европейската централна банка България да влезе в еврозоната.