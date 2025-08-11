Европейските борси приключиха предимно с понижения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите борсови индекси в Европа закриха първата търговия за седмицата предимно с понижения, като във фокуса остава предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 81,52 пункта или 0,34 на сто до 24 081,34 пункта.

Парижкият CAC 40 изтри 44,48 пункта или 0,57 на сто до 7698,52 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 33,98 пункта или 0,37 на сто до 9129,71 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 също е надолу с 0,32 пункта или 0,06 на сто до 546,76 пункта, като надеждите за мирно споразумение в Украйна натежаха върху резултатите на големите германски отбранителни компании. Акциите на "Райнметал" (Rheinmetall) поевтиняха с 4,6 на сто, докато книжата на "Ренк" (Renk), доставчик на скоростни кутии за танковете "Леопард" – с 1,6 на сто.