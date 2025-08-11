Проф. Олег Асенов: Еднодневната винетка ще струва около 7-8 лева

Новата еднодневна винетка ще влезе в сила от 1 февруари 2026 година и ще бъде валидна за всички пътни превозни средства до 3,5 тона. Това каза проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление пред NOVA.

Той добави, че има две варианта за активиране. „Има опция за активиране веднага или активацията да бъде отложена, както е и при всички останали продукти, които ние използваме за таксуване на този клас пътно-превозни средства".

Очакваната цена на новата 24 часова винетка, е тя да бъде около 50-60 процента от тази на седмичната винетка. „Цената най-вероятно ще бъде около 7-8 лева, но тя ще бъде ясна след като бъдат завършени анализите", добави проф. Асенов.

Проф.Олег Асенов заяви, че няма да има промяна в цената на глобата, а изменение ще има само в т.нар „максимална такса", която е свързана със заплащането на текущото преминаване, когато водачът е нарушител и е получил електронен фиш.

„Към момента най-ниската такса е уикенд винетката, сега ще бъде новата 24 часова винетка", каза още проф. Асенов.