Кмет: Отклоняват почти цялата Владайска река

Времето София 25° / 23°
Натоварен трафик за леки автомобили на ГКПП „Калотина“ на вход и изход

Интензивен е трафикът от леки автомобили при "Калотина". СНИМКА: Pixabay

Натоварен е трафикът за леки автомобили на ГКПП „Калотина" на границата със Сърбия. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

На границата с Румъния движението на граничните пунктове е нормално. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормално е движението на границата с Република Северна Македония. От „Гранична полиция" напомнят, че бе възстановено движението през ГКПП „Станке Лисичково" в двете посоки.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове с Турция.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, посочиха българските гранични власти.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

