Към 14-16 август се очаква доставка на биоетанол и нормализиране на продажбата на бензин

Няма спекула с цените - благодаря на колегите, че не се възползват от ситуацията, казва Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на българските търговци, вносители и превозвачи на горива

Бензинът свършва основно на малките бензиностанции у нас. Причината е, че няма достатъчно количество бензин с биоетанол. Това е биодобавка, която се слага заради директива от ЕС, заяви за "Денят започва" по БНТ Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на българските търговци, вносители и превозвачи на горива.

Според него има форсмажорна ситуация в цяла Европа, тъй като единият от доставчиците не си изпълнява ангажиментите.

"В момента никой няма вина в нашата страна. Ще има представители на по-големите вериги бензиностанции, които вероятно ще заведат искове към фирмата-доставчик на тази биодобавка, която е базирана в Украйна.

Една от веригите доста страда и търпи загуби. Има райони с по-малки населени места, в които по 2-3 дни няма бензин. Горивото е 60% от потреблението на страната. Количества има, но не отговарят на стандарта заради липса на биоетанол, затова се върви към разрешаване на доставките.

Сезонът е такъв, че потреблението е най-голямо. Проблемът е от 4 седмици, но сега се задълбочи.

Около 14-16 август ще има доставка, вероятно до края на месеца всичко ще се регулира. Сертифицирането на доставкката става за 4 часа и ще се пусне гориво.

