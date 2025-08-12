ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кмет: Отклоняват почти цялата Владайска река

Светослав Бенчев: Няма причина горивата да поскъпват, нито да има недостиг

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация

В момента няма причина цените на горивата у нас да поскъпват, защото и световните котировки на петрола вървят надолу. Няма и криза за бензин и дизел и никъде не липсват горива, каза в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

„Това за липсата са безотговорни изказвания, паниката е най-опасното нещо за един пазар. Има логистични затруднения в снабдяването с биодобавка, но в Румъния и Унгария, а не у нас", каза Бенчев.
Тази логистична криза е зад нас. Този проблем е колкото български, толкова и европейски, защото добавянето на биоетанол в горивото е задължително по европейски регламент, добави той.

„Това се получава, защото се организира перфектната буря, затвори се една фабрика в Унгария, Европейската комисия ограничи и въведе квоти върху суровините и биогоривата от Украйна, търсенето е по-сериозно, и ние се озовахме в тази ситуация", обясни още той.

