Димитър Зоров: Потребителят трябва да получи качествени стоки на по-ниски цени

"Трябва да се възвърне справедливостта и баланса в цялата търговия. Най-важното - потребителят трябва да получи качествени стоки на по-ниски цени".

Това каза пред БНТ председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България, Димитър Зоров. Той коментира за въвеждането на нов закон, чрез който да се намалят цените и да се помогне на производителите за по-голяма печалба.

"В момента нямаме свободно договаряне на цените. От доста години имаме едностранно спуснати условия, на които, ако не се съгласим, трябва да преустановят продажбата на продуктите ни", добави още той.

По негови думи, производителите през годините са заплатили много такси за отварянето на магазин.

"Една наложена манипулация е, че няма българско сурово мляко. Има достатъчно. Големите предприятия обаче не го купуват, защото не могат да продадат крайния продукт на по-ниска цена от тази на млякото", разказа той.

Зоров коментира още въпросът как се определя кое е български продукт.

"Българският продукт е този, произведен в България, а не само етикиран тук. Въпреки това, практиката е да вкарват един продукт, разфасоват го, слагат му името "кашкавал" и е готов да се нарича български", обясни той.

"Това се допуска заради натрупването на големи печалби от последната част на веригата - търговците на дребно", добави още.

Според Зоров, когато има определен таван на надценката, потребителя ще има възможност да получи стока на по-ниска цена.

"Човекът с кравата, който произвежда млякото, ще има право на 10% надценка на разходите си - досега един такъв човек продаваше на загуба. Заради това намалява производството в България", коментира Зоров.

На въпроса дали може производителите да злоупотребят със себестойността на продуктите си, за да получат по-голяма печалба, Зоров отговори:

"Не може да злоупотребяват, защото до търговеца на дребно има преработвател. Ако той няма адекватна цена, няма да е интересен за търговеца. Подчертавам, че сравняваме продукти с еднакво качество - сирене по ЗНП не може да се сравни със сирене с 80% водно съдържание и съответно с неговата цена.