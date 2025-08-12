ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 13 август

Мехмед Дикме: И сега общините имат бюджети за снабдяване с продукти от първа необходимост

Държавните магазини, които правителството създава в момента, са излишни, защото тяхното предназначение е да снабдява хората от малките населени места с продукти от първа необходимост. Но всяка малка община има бюджет от държавата именно за снабдяване на населението там с продукти от първа необходимост. Това каза в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви бившият земеделски министър Мехмед Дикме.

Според него проблемът би могъл да бъде разрешен по друг начин – многобройните браншови организации на производителите на храни могат да се обединят в кооперация и да изгради такива магазини, в които да продават с ниска надценка. Сред тези 4400 държавни имоти с отпаднала необходимост със сигурност има помещения, подходящи за магазини – нека ги дадат безвъзмездно на такава кооперация, каза Дикме.

Има държавни производители на храни, например мандри, които работят и сега и спокойно развиват бизнеса си с 10% надценка, значи това е възможно, каза бившият земеделски министър Мирослав Найденов.

