Тръмп: Златото няма да се обмитява допълнително

Американският президент Доналд Тръмп изключи възможността за въвеждане на нови мита върху вносни златни продукти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Златото няма да бъде обложено с мита! ", написа Тръмп в социалната платформа "Трут Сошул" (Truth Social), дни след като "Файненшъл таймс" съобщи за планове на митническата служба на САЩ (Customs and Border Protection) да наложи допълнителни такси върху определени златни изделия.

Според публикацията, позоваваща се на официално писмо на митническите власти от 31 юли, мита биха могли да засегнат златни кюлчета с тегло един килограм и 100 унции (3,11 кг) – най-често търгуваните на борсата Comex в Ню Йорк.

Подобна мярка би засегнала особено швейцарския износ, тъй като в страната често се претопяват кюлчета с размери, стандартни за Лондон, в размери, предпочитани в Ню Йорк.

Ако решението беше останало в сила, то би имало значителни последствия за златото в световен мащаб и потенциално за гладкото функциониране на американските фючърсни контракти. Ролята на златото като финансов актив и глобална валута го отличава от други суровини, като медта, които бяха засегнати от митата.

След публикацията в края на миналата седмица фючърсните договори на златото, търгувани на пазарите в САЩ, достигнаха рекордно висока цена на фона на опасенията за по-високите мита.

Търговци, анализатори и мениджъри от сектора посочват, че кюлчетата е трябвало да бъдат освободени от т.нар. "реципрочни" мита на Тръмп, включително 39-процентния данък върху стоки от Швейцария – основен износител.

Цените на златото се повишиха във вторник след резкия спад през предходната сесия, докато инвеститорите очакват данните за инфлацията в САЩ, които биха могли да дадат допълнителна представа за траекторията на намаляване на лихвените проценти от страна на Управлението за федерален резерв.

Спот цената на златото се повиши с 0,2 на сто до 3350,03 долара за тройунция. Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през декември остават стабилни на ниво 3402,80 долара за тройунция.

"Сега пазарните участници определено ще се съсредоточат върху предстоящото понижение на лихвените проценти от страна на УФР, което повече или по-малко е заложено през септември. Ако започнем да виждаме, че основните данни за индекса на потребителските цени са малко под очакваното, това всъщност би могло допълнително да подкрепи очакванията за намаляване на лихвите", заяви старши пазарният анализатор на "Оанда корпорейшън" (Oanda Corporation). Келвин Уон.

"Това би могло да понижи разходите за държане на злато, а доходността по дългосрочните 10-годишни съкровищни облигации на САЩ все още остава под определено ключово ниво на съпротива, така че това всъщност би могло да подкрепи цените на златото".

Според инструмента ФедУоч (FedWatch) на Си Ем И (CME) вероятността за намаляване на лихвите от страна на Фед през следващия месец е около 85 на сто. Златото е склонно да се представя добре в периоди на несигурност и в среда на ниски лихвени проценти.

Тръмп неколкократно критикува УФР, че не е намалил лихвите на последните срещи, а пазарите следят и кой ще наследи настоящия президент Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май следващата година.