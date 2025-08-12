ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цените на петрола се повишиха след удължаването на митническото примирие между САЩ и Китай

Петрол. Снимка: pixabay

Цените на петрола се повишиха във вторник, след като САЩ и Китай удължиха с още 90 дни паузата за въвеждане на нови мита, което намали опасенията, че ескалация на търговския спор ще ограничи търсенето на горива в двете най-големи икономики в света, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 26 цента, или 0,39 на сто, до 66,89 долара за барел, а на американския лек суров петрол – с 22 цента, или 0,34 на сто, до 64,18 долара.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи митническото примирие с Китай, предотвратявайки налагането на трицифрени мита върху китайски стоки преди ключовия празничен сезон за търговците на дребно. Това засили надеждите, че може да бъде постигнато по-широко споразумение, което да предотврати фактическо търговско ембарго.

Инвеститорите следят и подготвяната за 15 август среща между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, на която ще се обсъжда прекратяване на войната в Украйна. Събитието идва на фона на заплахи от Вашингтон за по-строги вторични санкции срещу купувачи на руски петрол, включително Китай и Индия, ако не бъде постигнат мир. Подобни мерки биха могли да нарушат световните потоци на суровината.

"Всяко мирно споразумение между Русия и Украйна ще сложи край на риска от прекъсване на доставките на руски петрол, който витаеше над пазара", посочва в бележка до клиенти старши стратегът по суровините в Ей Ен Зет (ANZ) Даниел Хайнс.

Пазарите очакват по-късно днес и данните за инфлацията в САЩ, които могат да дадат насоки за бъдещата политика на Управлението за федералния резерв Признаци за предстоящо понижаване на лихвените проценти биха подкрепили цените на петрола.

