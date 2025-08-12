Жените в земеделието нямат право на пари за майчинство, производители протестират

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Промяна в Кодекса за социално осигуряване стана повод за протести от страна на земеделски производители и организации. Тя касае майки, регистрирани като земеделски производители. Те се лишават от право на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако продължат да се занимават със земеделие

Това е дискриминационен подход спрямо жените в селското стопанство, категорична е Албена Симеонова от Асоциация "Биопродукти":

"Едва ли има друга страна от нормалния свят – да не позволява на земеделските производители да получават майчинство, едновременно с това да упражняват и своята професия".

Освен социалната несправедливост, биопроизводителите ще търпят и загуби, защото ако изберат да получават майчинство, ще трябва да връщат пари:

"Като си поел 5-годишен ангажимент, не можеш да се откажеш. Инвестиционни ангажименти не търпят прекъсване. Води до финансови санкции".

Целта на селскостопанската политика в Европа е да насочи младите към земеделието, припомня Симеонова пред БНР:

"Вече такива като нас трябва лека полека да отпаднат и нашите деца да поемат вахтата. А какво се случва тук – не можеш да получаваш майчинство и се отказваш завинаги – отиваш да си намериш някъде другаде поприще или просто си хващаш самолета и заминаваш".

Заради тези промени в Кодекса за социално осигуряване Асоциация "Биопродукти" изпраща отворено протестно писмо до социалния министър Борислав Гуцанов.