Еврото поскъпва леко спрямо долара

Курсът на еврото се повиши слабо спрямо долара във вторник сутринта в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. Единната валута се търгуваше за 1,1614 долара, или с 0,08 на сто над равнището на затваряне от понеделник, съобщава БТА.

Еврото получи подкрепа от благоприятното настроение на финансовите пазари след отлагането на по-високите мита върху търговията между САЩ и Китай. Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за удължаване на паузата в търговския спор между двете най-големи икономики до 10 ноември.

В понеделник еврото беше под натиск, тъй като пазарите очакват ускоряване на инфлацията в САЩ в резултат на по-високите мита с редица търговски партньори. По-високата инфлация обикновено е аргумент срещу намаляване на лихвените проценти в САЩ, което подкрепя долара.

Доларовият спот индекс на Блумбърг остана без промяна. Еврото поскъпна и спрямо йената с 0,16 на сто до 172,32 йени за евро, а спрямо британската лира не се наблюдаваше промяна.

След като в понеделник биткойнът премина границата от 120 000 долара, във вторник сутринта цената му леко се понижи до 118 678 долара. Златото и среброто се търгуват стабилно на високи нива – тройунция злато струва 3353 долара, а тройунция сребро – 37,88 долара. В понеделник (местно време) американският президент изключи възможността за въвеждане на нови мита върху вносни златни продукти. "Златото няма да бъде обложено с мита! ", написа Тръмп в социалната платформа "Трут Сошул" (Truth Social), дни след като "Файненшъл таймс" съобщи за планове на митническата служба на САЩ (Customs and Border Protection) да наложи допълнителни такси върху определени златни изделия.