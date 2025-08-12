ЕС спира дизелите без филтър за твърди частици

Уязвими са автомобилите с пробег над 200 000 км

Брюксел предложи нови мерки на своите държави членки, които много шофьори на дизелови автомобили няма да могат да избегнат.

Европейската комисия иска цялостно преразглеждане на правилата на ЕС за безопасността на движението по пътищата и регистрацията на превозни средства с цел да се гарантира по-добра безопасност на движението по пътищата и качество на въздуха в целия съюз. Комисарите на ЕС по транспорт и околна среда се споразумяха да продължат да налагат допълнителни мерки на водачите и техните автомобили.

Комисията обясни, че

новите правила ще вземат предвид нарастващото присъствие на електрически коли

и ще се адаптират към новите технологии. Ще се въведат засилени проверки, включително редовни технически прегледи за електромобили и усъвършенствани системи за подпомагане на водача, годишни проверки за по-старите коли и бусове, както и усъвършенствани методи за тестване на емисиите за откриване на превозни средства с високи емисии с цел намаляване на замърсяването с фини частици.

Освен това последните разпоредби от Брюксел са насочени директно към автомобили над 10 години,

които очевидно трябва да бъдат премахнати от пътищата,

смятайки възрастта им за причина за високия процент на произшествия на континента.

В страните от ЕС всички автомобили над десет години трябва да преминават годишен технически преглед (в България вече се прави). Но това не е така в Германия, където тестовете се извършват на всеки две години. В страната определиха европейското предложение като “непропорционално и скъпо особено за шофьорите с по-стари, но добре поддържани превозни средства” в отговор на факта, че Европа вече не знае как да намали броя на смъртните случаи по пътищата, заявявайки, че “по-старите коли са по-склонни към повреди и имат повече инциденти”.

Но това не е най-противоречивата обявена мярка. Тя се отнася до дизеловите коли, които нямат филтър за твърди частици (DPF).

Нов DPF филтър може да достигне цена до 3000 евро за някои модели.

За какво става въпрос? Повечето съвременни филтри за твърди частици

се регенерират автоматично по време на шофиране или след дълго пътуване, докато колата работи на празен ход

Например докато чакате турбокомпресорът да се охлади, процесът се осъществява и е забележим, защото колата сама набира обороти, така че не бива да изключвате двигателя, докато не се възстанови нормалната работа.

Градското шофиране не помага за регенерацията, а признаци на износване или повреда започват да се появяват между 150 и 200 хиляди километра, което налага подмяна. Компонент, който не е евтин и в зависимост от автомобила може да струва до 3000 евро, поради което много собственици на тези автомобили са решили да премахнат този филтър.

Така Европейската комисия се насочва директно към собствениците на автомобили, които нямат филтър за твърди частици, особено към тези, които са имали такъв, но са го премахнали, защото подмяната е много скъпа и са продължили да шофират и да замърсяват повече.

Законодателите са наясно, че по европейските пътища има милиони дизелови автомобили без филтри за твърди частици (DPF), но е невъзможно да се знае точният брой, защото никой не тества ефективността на тези компоненти. Ето защо тези автомобили са извън контрола на Европейската комисия и това е, което тя иска да избегне.

Ако мярката бъде приета, е ясно, че ще има “катаклизъм” и хиляди дизелови автомобили ще бъдат принудени да монтират филтри за твърди частици или да отидат за рециклиране.