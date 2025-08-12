Производителите са виновници №1 за скока на цените на колите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Марките умишлено предлагат нови SUV модели и такива с повече екстри, защото печалбата е по-голяма

Европейските автомобилни марки често обвиняват политиците, когато става въпрос за намиране на виновник за постоянно покачващите се цени на колите през последните години.

Производителите не са съгласни с регулациите и прекомерните изисквания към тях и с това обясняват автомобилната инфлация. Френско проучване обаче показва, че всъщност самите компании са тези, които надуват най-много цените.

Според европейския автомобилен сектор голямата част от кризата

се дължи на политиките и по-специално на затягането на европейските разпоредби

(безопасност, изисквания за електрификация, екологичност и т.н.), както и на възхода на китайските производители. Но в Европа най-високо класираният китайски вносител MG е на 15-ото място. Но какъв тогава е проблемът? Явно, най-вече цените на новите автомобили, които са твърде високи.

Според проучване на Френския институт за мобилност в преход (IMT) в сътрудничество със стратегическата консултантска фирма C-Ways поне половината от поскъпването на новите коли не се дължи на политически действия, а по-скоро на самите производители.

Между 2020 и 2024 г. средната цена на нов автомобил във Франция се е увеличила с 6800 евро, което е скок с 24%! Тенденцията е очевидна в цяла Европа, включително и в България.

Тези увеличения, естествено, оказаха пряко въздействие върху търсенето. Обемът на продадените нови автомобили в Европейския съюз спадна с 18% през същите 4 години, достигайки 10,6 милиона бройки през 2024 г. А във Франция спадът бе дори близо 23%.

В тази ситуация политиците в Брюксел са сочени като главни виновници, което дори накара Лука де Мео, вече бивш шеф на Renault, и Джон Елкан, президент на Stellantis,

да заговорят за масово затваряне на фабрики,

ако мрачната пазарна тенденция продължи.

Автомобилните босове посочиха нарастващите европейски екологични стандарти за главен виновник за колосално увеличение на производствените разходи. Лука де Мео твърди, че 92,5% от увеличението на цената на Renault Clio се дължи на новите регулации.

Но според доклада на IMT това твърдение не е валидно за периода 2020-2024 г.

През този интервал въздействието на екологичните стандарти е било ограничено въпреки прилагането на правилата Euro 6d Full и GSR2.

Очевидно само една четвърт от общото 24-процентно увеличение може да се отдаде на това, което проучването нарича “неизбежни” фактори, като инфлацията на стоките и нарастващите разходи за труд.

Друга четвърт се приписва на електрификацията на автопарковете – хибридните и изцяло електрическите модели са по-скъпи за производство и продажба.

Но другата половина от увеличението

се дължи на това, което проучването нарича “избрани причини”

Тези избрани каузи обаче са отговорност на производителите. Например това включва умишлено ориентиране на предлагането към по-скъпи модели като SUV-овете, защото те осигуряват по-високи маржове. Dacia е добър пример за това как една нискобюджетна марка издига предлагането си все по-високо. Stellantis също промени подхода си, докато премиум немските марки станаха още по-премиум.

Производителите залагат на внушителни SUV модели, защото носят по-голяма печалба.

Макар че трябва да се признае, че тази стратегия може да е била необходима по време на ерата на недостига на чипове, вече сме излезли от нея, но ситуацията почти не се е подобрила.

Тази тактика се оказва много печеливша. Комбинираните оперативни печалби на автомобилния сектор са се увеличили от 80 милиарда евро за периода 2015-2019 г. до 145 милиарда евро между 2020 г. и 2024 г. (+81%!).

От друга страна,

делът на потребителите, които могат да си позволят нов автомобил, се е свил

Средните и нискодоходните класи са представлявали 43% от пазара на нови автомобили през 2019 г., но днес те са само 31%. Според проучването ново Renault Clio струва 14 пъти повече от минималната работна заплата във Франция днес в сравнение с 11 заплати през 2000 г.

Авторите на проучването също така подчертават, че трябва да вземем предвид и страничните ефекти от манията по SUV-овете.

Тази еволюция всъщност е съпроводена с намаляване на предлагането в по-ниските сегменти. Марки като Mercedes, Renault, Fiat, Kia, Hyundai и Ford увеличиха цените си, често без да интегрират най-новите технологични постижения в своите автомобили. Защото в крайна сметка SUV е автомобил, който не предлага нищо повече по отношение на съдържание, но въпреки това струва повече. Fiat и Dacia например са регистрирали увеличение на цените от 44%.

Дори марки, които почти не са променили предлаганите от тях модели, като Skoda, Opel и Dacia, са повишили цените си повече, отколкото инфлацията може да оправдае.

Освен това тенденцията към SUV-овете

наложи ускоряване на преминаването към електрически автомобили

Тъй като консумират повече гориво, кросоувърите принуждават автомобилните марки да продават автомобили с “нулеви емисии”, за да гарантират, че техните автопаркове отговарят на средните квоти за емисии на CO2.

Любопитно е, че проучването не препоръчва на производителите на автомобили да променят подхода си. Вместо това то призовава публичните власти да обърнат тенденцията, по-специално чрез прилагане на мерки за подкрепа на по-компактни и достъпни модели.

Схемите за социален лизинг и насърчаването на по-леки електрически превозни средства са посочени като солидни възможности. За авторите европейска версия на японските kei cars би била стъпка в правилната посока.