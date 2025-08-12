Лятото, когато денят започва още преди изгрева, а температурите не спират да се покачват, мислите те отвеждат на красиви дестинации със слънце, плаж и море… Понякога обаче всичко това си остава в мечтите. И точно тогава, когато ежедневието е забързано, тичаш за поредната задача от деня или се чувстваш напълно изцеден в офиса, търсиш спасение - истинска свежест за тялото и за настроението. А какво по-подходящо от охладен фреш – цветна наслада за сетивата?

Бързи и лесни предложения за приготвяне на свеж фреш у дома дава шеф Никола: „Винаги търся баланса между сладост, киселинност и свежест, като включвам и по-нестандартни зеленчуци. Ето няколко любими мои комбинации, за които ще намерите всички нужни продукти във „Фантастико“.

Диня, краставица, лайм и прясна мента - динята е хидратираща и сладка, краставицата придава свежест, лаймът носи нужната киселинност, а ментата охлажда допълнително. Всичко се изцежда заедно, сервира се с лед и се пие веднага.

Грейпфрут, морков и джинджифил - това е един по-пикантен фреш, който обаче е изключително енергизиращ. Чудесен е за пиене сутрин или след тренировка.

Ябълка, цвекло, целина и лимон - тази комбинация може да ви изненада, но е изключително богата на вкус и хранителни вещества. Цвеклото дава наситен цвят и сладост, ябълката балансира вкуса, целината добавя лека соленост и свежест, а лимонът свързва всичко.

Ананас, спанак и лайм - тропически и леко зелен фреш, който е идеален за хора, които не обичат горчивината на класическите „зелени сокове“.

шеф Никола

Всеки ден в супермаркети „Фантастико“ можете да откриете и готови фрешове в бутилка.

Сезонни любимци - през летния сезон във „Фантастико“ можете да се насладите на фреш от сочна диня, както и на различни лимонади – от лимон, малина и горски плодове.

Класика в един вкус - фрешът от портокал продължава да е абсолютният бестселър сред клиентите на българската търговска верига. В супермаркетите ѝ обаче можете да откриете свежи напитки и от много други плодове и зеленчуци: ябълка, морков, цвекло, грейпфрут.

Атрактивни миксове - за почитателите на миксовете също има много свежи предложения: портокал и морков; ябълка и цвекло; портокал, ябълка и морков, както и други комбинации.

„Винаги предлагаме фрешовете, поставени в лед, за да могат клиентите ни да усетят вкуса по най-добрия начин. С голямо внимание се отнасяме към избора на плодовете и зеленчуците, които използваме за фрешовете, те са винаги пресни и сочни“, казва Камелия Спасова, търговски директор във ФАНТАСТИКО ГРУП.

„Предлагаме бутилки фреш, които са подходящи както за бърз старт на деня, така и за споделяне с близки и приятели – 330мл, 500мл и 1л. Всяка седмица във „Фантастико“ ще откриете специално предложение на промоционална цена за някой вид от фрешовете ни“, допълва още Камелия Спасова.

Камелия Спасова, ФАНТАСТИКО ГРУП

Фрешът все повече се налага като напитка, към която има интерес през цялата година. Статистиката на „Фантастико“ обаче сочи, че в летните месеци има ръст в продажбите с около 25%. Те обаче не са единствената опция за нещо свежо в летните дни. Ето и още няколко идеи от шеф Никола за напитки, които можете да си направите у дома:

Домашна лимонада с розова вода и мед - изцедете сока на няколко лимона, разредете с добре охладена Накрая добавете няколко листа мента. Получава се много вода, добавете 1 чаена лъжичка розова вода и мед на вкус. елегантна и леко ориенталска напитка.

Газирана напитка с портокал и босилек - изцеждате 1-2 портокала, добавяте газирана вода и няколко листа пресен босилек. Ако искате, може да добавите и малко мед или сироп от агаве.

Студен зелен чай с праскова и лавандула - запарете зелен чай, оставете го да изстине, добавете резени добре узряла праскова и щипка сушена лавандула. Оставете го в хладилника поне за час, за да се смесят ароматите. Много приятна и успокояваща напитка, подходяща и за след вечеря.

Айрян, блиндиран с няколко листа босилек, лед и сол - комбинацията е изключително вкусна, а самата напитка е мощен спасител в жегите.

„Честно казано, най-често си правя един много прост, но невероятно освежаващ сок – краставица, ябълка, лимон и мента. Обелвам краставицата, слагам я в сокоизстисквачка заедно с ябълка (обикновено зелена), добавям сока на един лимон и няколко листа мента. Изстудено с кубчета лед – това е моето лично спасение в жегите“, споделя още шеф Никола.

И все пак, най-важният съвет за напитките през летните дни си остава един - не е нужно да са сложни, важното е да ви носят удоволствие и прохлада.