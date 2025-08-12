Над 4000 нови сделки с недвижими имоти в Дубай от януари 2025 г.

Пазарът на недвижими имоти в Дубай е регистрирал 4049 нови сделки през първата половина на тази година, което отразява нарастващата привлекателност на емирството като водеща инвестиционна дестинация и широката гама от възможности, които то предлага на инвеститорите и доставчиците на услуги в сектора, предаде новинарската агенция на ОАЕ -УАМ, цитирана от БТА.

Този растеж е постигнат благодарение на усъвършенствана регулаторна рамка, която насърчава безпроблемното провеждане на дейностите с недвижими имоти и засилва прозрачността на пазара. Ключов елемент от тази рамка е системата „Trakheesi" на Дубайския поземлен департамент (DLD) – официалната платформа за регистриране и активиране на широк спектър от дейности в сектора на недвижими имоти.

Регистрацията в системата „Trakheesi" е задължителна за активиране на няколко вида дейности, включително посредничество в областта на недвижимите имоти за покупка и продажба, посредничество при отдаване под наем, услуги за надзор на управлението, оценка, покупка и продажба на недвижима собственост, управление на съсобствени имоти, консултации, ипотечно посредничество и консултантски услуги по ипотеки.