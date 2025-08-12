Основната инфлация в САЩ скочи до 3,1%

Американската инфлация на годишна база стабилизира през юли на юнското ниво от 2,7%, докато очакванията бяха за леко ускорение до 2,8 на сто. Въпреки това основната инфлация (без цени на храни и енергия) се повиши до 5-месечен връх от 3,1% спрямо 2,9% през юни, при очаквания за повишение с 3 на сто Това показват данни на Бюрото по трудова статистика на САЩ.

Днешните смесени данни вероятно ще запазят пазарните очаквания за предстоящо понижение на лихвите от страна на Федералния резерв на заседанието през септември.

На месечна база индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през юли с 0,2% спрямо юни, когато нарасна с 0,3%, съобщава БНР.

Стабилизацията на годишната инфлация през юли се дължи на запазване на цените на храните (повишение с 2,9% за втори пореден месец) и понижаване на енергийните цени (спад с 1,6% след понижение с 0,8% през юни). Цените на транспортните услуги пък се повишиха с 3,5% (спрямо 3,4% през юни), а на новите превозни средства с 0,4% (от 0,2% месец по-рано).

Основният индекс на потребителските цени, който изключва цените на храните и енергията, обаче се повиши с 0,3% спрямо юни, когато нарасна с 0,2%, като на годишна база основната инфлация се ускори до 3,1% от 2,9% през юни, достигайки най-високо ниво от 5 месеца насам.