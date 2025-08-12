ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия откри връзката между квантовата физика и собс...

Времето София 35° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21094097 www.24chasa.bg

Търговията на Уолстрийт започна с ръст след данните за инфлацията в САЩ

392
Уолстрийт пое нагоре СНИМКА: PIXABAY

Водещите индекси на Уолстрийт откриха днешната сесия с растеж след публикуването на най-новите данни за инфлацията в САЩ. Според Бюрото за трудова статистика американските потребителски цени са се повишили с по-малко, отколкото очакваха анализаторите, което може да допринесе за смъкване на лихвите на Управлението за федерален резерв идния месец, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 75,4 пункта или 0,17 на сто до 44 050,53 пункта, а широкообхватният индекс S&P 500 – с 21,7 пункта или 0,34 на сто до 6395,17 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite e нагоре със 122 пункта или 0,57 на сто достигайки 21 507,44 пункта.

Уолстрийт пое нагоре СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)