Търговията на Уолстрийт започна с ръст след данните за инфлацията в САЩ

Водещите индекси на Уолстрийт откриха днешната сесия с растеж след публикуването на най-новите данни за инфлацията в САЩ. Според Бюрото за трудова статистика американските потребителски цени са се повишили с по-малко, отколкото очакваха анализаторите, което може да допринесе за смъкване на лихвите на Управлението за федерален резерв идния месец, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 75,4 пункта или 0,17 на сто до 44 050,53 пункта, а широкообхватният индекс S&P 500 – с 21,7 пункта или 0,34 на сто до 6395,17 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite e нагоре със 122 пункта или 0,57 на сто достигайки 21 507,44 пункта.