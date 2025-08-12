Тръмп се надява на американски пробив при пикапите в Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че големи американски пикапи като Ford F-150 биха могли да се превърнат в хит в Япония и Европа, ако митата станат по-ниски. Реалността обаче е различна и проблемът не е само в митниците, а в културата на шофиране, инфраструктурата, разхода на гориво и практичността на големите американски машини.

В Япония, където миналата година са продадени 3,7 милиона автомобила, са пласирани само 570 коли на Chevrolet, 420 на Cadillac и 120 на Dodge. Ford не е продавал в страната от почти десет години.

Въпреки че Тръмп планира да намали митата от 27,5 на 15 процента, анализаторите посочват, че дори това не би решило основните пречки като тесни пътища, тесни места за паркиране и високи цени на горивата.

Подобна е ситуацията и в Европа. Анди Палмър, бивш изпълнителен директор на Aston Martin, казва: "Ние не купуваме Ford F-150, пътищата ни не са построени за тях, а и клиентите ни не ги искат."

Търговската сделка на Тръмп може да отвори вратата за повече американски автомобили на чуждестранните пазари, но може да е напразно, защото много американски автомобили просто не са пригодени за Европа.