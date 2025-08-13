Босът на Mercedes: Много европейски производители ще фалират!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Босът на Mercedes-Benz Ола Калениус призна за предизвикателствата, пред които е изправена компанията в интервю за бизнес вестника Handelsblatt.

Mercedes-Benz отчете консолидирана нетна печалба от около 2,7 милиарда евро (3,1 милиарда долара) за първата половина на годината, което е спад с 55,8% в сравнение със същия период на миналата година.

„Средата, в която работим в момента, е изключително сложна", казва главният изпълнителен директор Ола Калениус пред вестника. „Производството на автомобили е трудна работа, а сега повече от всякога."

Калениус вижда три основни причини за това, като американските мита са начело в списъка.

Като втори фактор Калениус описва интензивната "дарвинистка" конкуренция в Китай, където над 100 автомобилни производители се борят за пазарен дял.

Трето, преходът към електрическа мобилност отнема повече време от очакваното. „Ето защо инвестираме в множество технологии за задвижване паралелно за дълго време", обясни Калениус.

Според него забраната за производство на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене, която ЕС планира да въведе през 2035 г., може да означава гибел за европейските производители, които вече работят в трудни условия.

Поддръжниците на забраната твърдят, че тя е ключова за зеления план, докато критиците смятат, че ще донесе допълнителни проблеми на европейския автомобилен сектор, който вече "се бори" със слабото търсене, ожесточена китайска конкуренция и слаби продажби на електромобили. Планът ще бъде преразгледан през втората половина на годината.