Още в 11 часа във вторник соларите вече произвеждаха над половината ток на България

В жълт код за опасна жега за хората фотоволтаиците доставят електричество още от 8 часа сутринта

Догодина 4000 мегавата слънчеви мощности ще могат да складират електроенергия в батерии

В 11 часа във вторник в електроенергийната система на България ток произвеждаха 3330 мегавата солари. Това прави близо 52% от всички работещи мощности в държавата. При това не всички фотоволтаици са натоварени, тъй като те са общо към 4870 мегавата.

Тези мощности бележат сериозен ръст през миналата година - с 47,7%, показва статистиката на Електроенергийния системен оператор. През настоящата година продължава изграждането на нови.

Във вторник, който за хората е белязан с код “жълто”, фотоволтаиците започнаха постепенния си ръст за производство на електричество още в 8 часа сутринта. В 9,30 товарът им вече беше 2360 мегавата и в микса на производителите делът им беше 42,20 на сто.

Над 3000 мегавата

натоварени

мощности производителите на ток от слънце държаха три часа - от 11 до 14 ч, след което леко започнаха да намаляват до между 2000 и 3000 мегавата.

Част от този ток вече се складира. Системният оператор наблюдава и системите за съхранение на електроенергия, а в 11 часа в режим на зареждане бяха 45 мегавата батерии, а към 14,48 часа - 529 мегавата.

Бумът със съхранението на електроенергия предстои, тъй като системите са в процес на изграждане. Собствениците на фотоволтаици инвестират в батерии, тъй като още от март у нас се появиха и отрицателни цени на тока от соларите. Това са цени, които се плащат, за да вземе някой вече произведената соларна електроенергия, ако не е спряна инсталацията.

Към тези инвестиции в системи за съхранение се включват и

проектите с безвъзмездно

финансиране от ЕК

по плана за възстановяване и устойчивост.

Така че догодина картината със зареждане на батериите с ток в слънчевите часове и разреждането им при пикови цени на тока, за да се печели, ще бъде съвсем различна от сегашната.

До август 2026 г. трябва да бъдат изградени съоръжения за 3000 мегавата на територията на цялата страна, като грантовото финансиране е за 1 153 939 700 лв. За други 30 проекта, които са за над 415 млн. лв., не достигна финансиране. С промените в плана за възстановяване то е осигурено, но за него ще се обявява нова поръчка. Освен това има и безвъзмездно финансиране на тъй наречените малки батерии към фотоволтаици. След първата процедура са класирани 267 проекта за над 107,57 млн. лв. за системи за съхранение за 176 мегавата.

При втората покана проектите са 65, сумата е 427,544 млн. лв. и с мощност от 1000 мегавата.

Така че само по плана за възстановяване ще има възможност да се складира ток от 4000 мегавата, което съществено ще промени ситуацията на пазара.

Във вторник от България към съседите течеше мощен износ на ток. С изключение на Гърция, с която от май имаме за различни дни и часове ограничения на преносните възможности, така че в някои часове на деня износът на ток към нея е 0.

Към 11 часа

навън отиваха малко над 2000

мегавата,

колкото е мощността на АЕЦ “Козлодуй”. Изнасяше се към Румъния, Сърбия, Турция и Северна Македония.

През светлата част на деня износът е между 1000 и над 2000 мегавата.

Че

има ръст на износа в сравнение с

миналата година,

показва и справката на системния оператор от 1 януари до 10 август.

Салдото между вноса и износа е 1 514 720 мегаватчаса при 696 253 за същия период на миналата година, или това е ръст от 117,55%.

Към 17,30 часа соларите все още произвеждаха електроенергия, делът им в микса на централите е над 41 на сто, а товарът им - 2200 мегавата.

Освен тях през деня с около 37 на сто е АЕЦ “Козлодуй”, въглищните централи държат 13,02%дял и товар от 692,41 мегавата почти през целия ден.

На тях, на атомната централа и на вецовете, на всички, които имат въртящ момент, се разчита за сигурността на системата, за да не се получи разпад и угасване както в Испания и Португалия.

Въпреки многото солари и жегите обаче,

токът държи висока юлска

цена

на Българската независима енергийна борса - средно в седмия месец на годината мегаватчас струва 197,80 лв.

За 12 август, сряда, средната цена на платформата “Ден напред” на борсата е 170,66 лв.