US доклад: Няма съществени промени в ситуацията с ...

Шведска компания вкара дългите светлини вътре в купето! (видео)

Георги Луканов

Шведската компания Veyra разработи единствената в света патентована система за дълги светлини, монтирана вътре в автомобил. При нея фаровете са поставени от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила.

Изобретател е Ларс Свеландер. Той е строителен инженер и бивш професионален състезател, който работи върху концепцията от почти двадесет години. Първоначално допълнителната светлина е била разположена в средата на прозореца под огледалото за обратно виждане. Но когато производителите на автомобили започнали да инсталират все по-модерни технологии на това място, изобретателят бил принуден да го преосмисли, за да не пречи на сензорите и камерите.

След няколко години на разработка Veyra се приближава до серийно производство с фокус върху търговския трафик в сегмента на камионите и транспортните средства.

Светлинният модел може да се регулира нагоре или надолу директно от шофьорската седалка. Въпреки че фокусът в момента е върху търговския трафик, планът е да се пусне вариант за леки автомобили през следващата година. Светлината е не само ярка и с голям обхват, но е и адаптирана към очите на водача с по-широко и по-равномерно разпределение, което осигурява по-добра видимост отстрани и по краищата на пътя.

Цената на патентованите дълги светлини на Veyra е около 900 евро за камиони и микробуси.

