Няма промяна на цените на петрола в азиатската търговия днес

Без съществена промяна на цените се търгува петролът в азиатската сесия днес. Инвеститорите очакват данни за петролните запаси в САЩ, както и срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, насрочена за петък, предаде Ройтерс.

Фючърсите на петрола сорт Brent, който е референтен за европейския пазар, се търгуваха без промяна спрямо нивото си на затваряне на вчерашната сесия - на цена от 66,12 долара за барел, пише БТА.

Котировките на американския лек суров петрол WTI са надолу с 6 цента до 63,11 долара за барел.

Очаква се президентите на САЩ и Русия да се срещнат в Аляска в петък, 15 август, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна.

Инвеститорите в петрол са в "режим на изчакване" преди срещата, коментират борсовите стратези на Ай Ен Джи (ING). Според тях "резултатът (от срещата – бел. ред.) може да частично да премахне риска от санкции, надвиснал над пазара".

По-късно днес Управлението за енергийна информация (EIA) ще представи данни за запасите от суров петрол в САЩ през миналата седмица.

Според пазарни източници, които се позовават на данни на Американския петролен институт, запасите от суровината са се увеличили с 1,52 милиона барела. Запасите от бензин са намалели, докато запасите от дестилати леко са се увеличили, посочват източниците.

Ако данните на Управлението за енергийна информация също покажат спад, това може да означава, че потреблението през летния сезон на пътувания в САЩ е достигнало своята връхна точка и рафинериите намаляват обемите на преработка.

Сезонът на засилено търсене обикновено продължава от края на май до началото на септември.

Междувременно Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) повиши прогнозата си за глобалното търсене на суровината тази година, но намали прогнозата си за растежа на доставките от САЩ и други производители извън по-широката група ОПЕК+ през 2026 година.

Управлението за енергийна информация също обяви снощи, че предвижда добивът в САЩ да намалее догодина.

Производството на петрол в САЩ ще достигне рекордните 13,41 милиона барела на ден през 2025 г. По-ниските цени на петрола обаче ще доведат до спад на производството през 2026 г., смята американската агенция.

Според прогнозите й спот цените на Brent ще намалеят средно под 60 долара за барел през четвъртото тримесечие на 2025 година.