Дефицитът на САЩ нарасна до $291 млрд., въпреки митата на Тръмп

Бюджетният дефицит на САЩ се увеличи с почти 20% през юли, достигайки 291 милиарда долара, въпреки че приходите от митата, свързани с политиката на президента Доналд Тръмп, са се повишили с 21 милиарда долара. Това показват данни на Министерството на финансите, според които разходите растат по-бързо от приходите.

През юли дефицитът е нараснал с 19% или с 47 милиарда долара в сравнение със същия месец на 2024 г.

Приходите за седмия месец на настоящата година са нараснали с 2% (с 8 млрд. долара) до 338 млрд. долара, докато разходите са скочили с 10% (с 56 млрд. долара) до 630 млрд. долара, което е рекордно висок резултат за месеца.

Месец юли тази година имаше по-малко работни дни от миналата година, така че Министерството на финансите заяви, че коригирането на тази разлика би увеличило приходите с около 20 млрд. долара, което би довело до дефицит от около 271 млрд. долара, съобщава БНР.

Брутните митнически постъпления през юли са нараснали до около 28 милиарда долара от около 8 милиарда долара година по-рано поради по-високите митнически ставки, наложени от Тръмп, заяви служител на финансово министерство. Тези данни се основават на инерцията, свързана с митата, през последните няколко месеца, тъй като компаниите, внасящи стоки, са плащали тези високи тарифи.

През първите 10 месеца от фискалната година Министерството на финансите отчете бюджетен дефицит от 1,629 трилиона долара, което представлява увеличение с 7% или 112 милиарда долара спрямо същия период на предходната година.

Приходите са нараснали с 6%, или с 262 милиарда долара, достигайки рекордните 4,347 трилиона долара за този 10-месечен период. В същото време разходите са се увеличили със 7%, или с 374 милиарда долара, достигайки рекордни 5,975 трилиона долара от началото на финансовата година през октомври 2024 г.