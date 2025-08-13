ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай налага временни мита върху вноса на канадска...

Eldrive не сваля цени, а иска такса, за да зареждаш колата по-евтино

Наскоро бе обявено, че петролната компания OMV и "Елдрайв" прекратяват партньорството си. От "Елдрайв" през следващите 2 месеца ще премахнат поетапно всички станции на OMV Petrom от тяхната мрежа.

Eldrive - компанията със зарядни станции за коли на ток, която държи най-високите цени у нас, стартира абонаментна услуга, с която клиентите могат да ползват по-ниски тарифи, но само ако са готови да плащат фиксирана месечна такса. Компанията представя решението като „нов начин да оптимизирате зареждането и да поемете пълен контрол върху разходите си", но на практика това означава, че цените остават същите, а намаленията са достъпни само с платен абонамент. Предлагат се два варианта - 9 и 19 лева на месец.

Ако зареждате често, абонаментът може и да стане изгоден. Но при по-рядко посещение на зарядните станции, месечната такса ще се окаже по-скъп вариант. При първия абонамент полза може да има, ако се зареждат поне 60 киловатчаса месечно, а при втория - над 100 киловатчаса.

