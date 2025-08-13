Борсовите индекси в Азия последваха устрема на Уолстрийт след данните за инфлацията в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещият борсов индекс в Токио отбеляза ново рекордно високо ниво днес, като закри сесията над границата от 43 000 пункта. Инвеститорите бяха окуражени от най-новите данни за инфлацията в САЩ и очакват намаляване на лихвите на Управлението за федерален резерв през септември, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Индексът Nikkei 225 скочи с 556,50 пункта или 1,3 на сто и достигна 43 274,67 пункта в края на търговията. По-широкият Topix също отбеляза рекордно равнище, като прибави 25,54 пункта или 0,83 на сто до 3091,91 пункта.

Щатският долар за кратко поскъпна до долния диапазон около 148 йени в Токио, тъй като японската валута бе разпродавана на фона на покачването на редица компании и нарастващия апетит към рискови вложения от страна на инвеститорите, посочиха валутни търговци.

В Сеул Kospi също е нагоре - с 1,08 на сто, докато водещият индекс в Сидни S&P/ASX 200 губи 0,60 на сто до 8827,10 пункта.

Индексът CSI 300, включващ най-важните акции на борсите в континенталната част на Китай, прибави 0,79 на сто до 4176,58 пункта, а индексът Hang Seng на китайския специален административен район Хонконг отбеляза ръст с 2,58 на сто до 25 613,67 пункта.

Китайските власти се стремят да стимулират местното потребление, като са изготвили план за субсидиране на част от лихвите по заемите, за да се гарантира, че домакинствата и бизнеса разполагат с повече финансови ресурси, заяви вчера заместник-министърът на финансите Ляо Мин, цитиран от Ройтерс.

Усилията на Пекин да подкрепи потреблението на услуги ще помогнат за разширяване на вътрешното търсене и стабилизиране на заетостта, заяви служител от китайското търговско министерство по време на пресконференция.

Междувременно два от основните индекси на Уолстрийт също закриха вчерашната търговия на рекордни равнища, след като потребителските цени в САЩ нараснаха с по-малко през юли, отколкото предвиждаха анализаторите.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 483,52 пункта или 1,1 на сто до 44 458,61 пункта.

Широкообхватният индекс S&P 500 нарасна със 72,31 пункта или 1,13 на сто до 6445,76 пункта, а технологичният Nasdaq Composite – с 296,5 пункта или 1,39 на сто до 21 681,904 пункта, като и двата бенчмарка отбелязаха най-високата си стойност при закриването на сесията.