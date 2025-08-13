Китай налага временни мита върху вноса на канадска рапица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай обяви предварителни антидъмпингови мита върху вноса на канадска рапица, с което едногодишният търговски спор, започнал с налагането на мита от Отава върху вноса на китайски електрически превозни средства през август миналата година, ескалира допълнително, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Временната ставка ще бъде фиксирана на 75,8 на сто, считано от днес, се посочва в комюнике на търговското министерство.

Канадското правителство оспори китайското заключение, обявявайки, че страната не извършва доставки на рапица на дъмпингови цени и е "дълбоко разочарована" от решението на Китай, но остава отворена за диалог.

"Канада е ангажирана да гарантира справедлив достъп до пазара за нашите производители на рапица и оставаме готови да участваме в конструктивен диалог с китайските власти за разрешаване на търговските ни проблеми", заявиха в комюникето министърът на международната търговия Маниндер Сидху и министърът на земеделието Хийт МакДоналд.

Най-големият пазар на рапично брашно и масло за Канада е САЩ, докато Китай купува по-голямата част от износа на канадско семе от рапица.

Президентът на Съвета по рапица на Канада Крис Дейвисън заяви, че ставката прави китайския пазар на практика затворен за канадската рапица. Канада е изнесла рапица за Китай за 5 милиарда канадски долара (3,64 милиарда долара) през 2024 г.

Китай, най-големият вносител на рапица в света, осъществява почти всичките си доставки на продукта от Канада. Ако митата бъдат запазени, то те вероятно почти биха спрели вноса.

Китай наложи мита върху маслото и брашното от рапица през март. Канада също обложи с мита вноса на китайска стомана и алуминий.

Министерството на търговията на Китай обяви, че антидъмпингово разследване, започнато през септември 2024 г., е установило, че селскостопанският сектор на Канада - особено сектора за производство на рапица - се е възползвал от значителни държавни субсидии и преференциални политики.

Китай започва също така и отделно антидъмпингово разследване за канадско грахово нишесте и налага временни мита върху вноса на халогениран бутилов каучук, според комюнике на търговското министерство.

Този ход предоставя възможност на Австралия, която изглежда е готова да си възвърне достъпа до китайския пазар с тестови товари тази година след дългогодишно замразяване на търговията, коментира анализаторът в областта на селското стопанство на "Тривиум Чайна" (Trivium China) Ивън Роджърс Пей.

Австралия, вторият най-голям износител на рапица в света, не изнася културата за китайския пазар от 2020 г. главно поради китайските разпоредби за спиране на разпространението на гъбични болести по растенията.