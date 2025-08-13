GM и Hyundai стартират съвместно производство на автомобили

General Motors и Hyundai Motor обявиха, че ще разработват и произвеждат съвместно пет нови модела. Решението идва на фона на засилващата се конкуренция от страна на китайските автомобилни производители.

Целта на партньорството е намаляване на разходите и укрепване на позициите на важни чуждестранни пазари. 4 от петте модела - компактен SUV, лек автомобил, пикап и средноразмерен пикап, са предназначени за пазарите в Централна и Южна Америка. Те ще получат бензинови и хибридни двигатели. Производството ще започне през 2028 г. Очаква се при пълен капацитет компаниите да могат да произвеждат поне 800 хиляди такива коли годишно.

Освен това, GM и Hyundai ще разработят съвместно електрически търговски ван за американския пазар, като производството също не се очаква да започне преди 2028 г.