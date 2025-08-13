ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов фонд - "България днес и утре", ще налага единен бранд на страната в чужбина

Ще бъде създаден с приемането на специален закон, издръжката на фонда ще е чрез държавния бюджет, но и от публично-частни партньорства, спонсорства, дарения и европейски фондове

Правителството планира да учреди национален фонд, който да координира дейностите по изграждане и налагане на единен бранд на Република България в чужбина. Това ще стане със специален закон, а фондът ще се казва "България днес и утре". Това става ясно от приета от Министерския съвет на 11 август законодателна програма за периода юли - декември 2025 г. 

Фондът ще разработва и внедрява единна концепция за представяне на страната на международно ниво, като осигурява устойчива финансова рамка. Издръжката на фонда ще е чрез държавния бюджет, но и от публично-частни партньорства, спонсорства, дарения и европейски фондове, е отбелязано в краткия текст на решението за законодателната програма. 

"България днес и утре" ще има надзорен съвет, изпълнителен директор, регионални и чуждестранни офиси, пише също в решението. 

Сред мотивите за създаването му е посочено, че единното звено може да реши проблема с некоординираните и често противоположни инициативи за представяне на България като туристическа дестинация от различни институции и частни лица. Затова органът трябва да отговоря за провеждането на координирана стратегия, да следи за интелектуалните права и да промотира България по света, не само като туристическа дестинация, а и като място за инвестиции.  

Според решението законопроектът за създаването на фонда трябва да е готов през септември и да мине на съгласуване най-късно през октомври, когато да се внесе в Министерския съвет. Отговорник за инициативата е министърът на туризма Мирослав Боршош

