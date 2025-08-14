Volkswagen обещава автономна кола за всички до 2027 г.

В рамките на година и половина Volkswagen иска да бъде готова с ново поколение технология за автономно шофиране. Голямата новина е, че тя няма да бъде запазена само за скъпи луксозни автомобили, а ще бъде интегрирана и в модели, насочени към широката публика .

По-рано тази година китайският гигант BYD пусна своя вариант, наречен „Божие око".

Не очаквайте обаче да можете да отивате до работа през 2027 г. с базов модел на Volkswagen, без да докосвате волана. Въвеждането ще бъде поетапно. Първият етап ще бъде така наречената система Level 2+, която ще позволява да свалите ръцете си от волана за известно време, стига да останете бдителни. Първоначално това ще работи само по магистрали.

Планирано е и ниво 3, при което колата ще се управлява напълно автономно в определени ситуации. Но все още не е определена дата за това. Стратегията е подобна на тази на BYD, където по-малките модели също предлагат по-леки форми на автономно шофиране, по-големите разчитат на по-усъвършенствани варианти, а актуализациите постепенно отключват повече функции.

В сътрудничество с Bosch, Volkswagen разработи софтуерен пакет, базиран на изкуствен интелект. Това прави системите за подпомагане на водача не само интелигентни и мощни, но и достъпни. Bosch добавя също, че иска да продава тази технология и на други марки. Следователно това изглежда е началото на нова ера за технологията за автономно шофиране, която изглежда се развива по-бързо от очакваното.