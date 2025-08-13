България е с едни от най-ниските акцизи върху дизела и бензина в Европа

Най-ниските акцизи върху дизела се налагат от България и Малта с минималната за ЕС стойност от 0,33 евро на литър. Това отчита базираният във Вашингтон изследователски мозъчен тръст "Таксфоундейшън" (Tax Foundation).

Данъците върху горивата продължават да бъдат основен политически фактор за европейските държави на фона на геополитическите конфликти, засиления акцент върху политиката за опазване на околната среда и икономическите условия, в които се намират средните потребители.

Европейският съюз изисква от държавите членки да налагат минимален акциз от 0,359 евро на литър (1,60 долара на галон, 1 галон представлява 3,78 литра) върху бензина.

Пазарът на дизелови превозни средства в ЕС непрекъснато намалява, но те все още представляват почти 10 на сто от регистрациите на нови автомобили в общността. По този начин някои европейски потребители се сблъскват с акцизи върху дизела, вместо върху бензина. Минималният акциз, изискван от ЕС, е малко по-нисък за дизела - 0,33 евро на литър (1,47 долара на галон).

При минимум от 0,359 евро на литър, изискван от ЕС, Малта налага най-ниския определен от ЕС акциз върху бензина, следвана от България - с 0,363 евро на литър (1,62 долара на галон) и Унгария с 0,399 евро на литър (1,78 долара на галон).

Най-високият данък върху бензина в ЕС се налага в Нидерландия - 0,789 евро на литър (3,53 долара за галон), следвана от Италия - с 0,713 евро на литър (3,19 долара за галон) и Дания - с 0,711 евро на литър (3,18 долара за галон).

Повечето страни от ЕС налагат по-нисък акциз върху дизела, отколкото върху бензина. Белгия и Великобритания, която вече не е член на ЕС, налагат една и съща ставка върху двете горива. Средният акциз върху бензина в ЕС е 0,558 евро на литър (2,50 долара за галон), докато средният акциз върху дизела е 0,458 евро на литър (2,05 долара за галон).

Италия налага най-високия акциз върху дизела - 0,632 евро на литър (2,83 долара за галон), следвана от Великобритания - с 0,616 паунда на литър (2,75 долара за галон) и Белгия - с 0,600 паунда на литър (2,68 долара за галон).

Тези нива на облагане включват екологични данъци, налагани върху горивата в отчетения акциз.

Най-малко седем държави членки на ЕС налагат въглероден, енергиен или друг екологичен данък, включен в общия им акциз.

За сравнение, минималният акциз в ЕС (1,60 долара за галон) е над най-високото данъчно облагане върху бензина в САЩ, който е приблизително 1,255 долара за галон в щата Калифорния, в който са включени федерални и щатски данъци, включително екологични тежести.

Всички държави членки на ЕС налагат също така и допълнителен данък върху добавената стойност (ДДС) при продажбата на бензин и дизелово гориво. Акцизите се начисляват преди облагането с ДДС. Тези данъци заедно създават относително висока тежест за потребителите и европейските икономики.

Данъците върху бензина и дизеловото гориво продължават да бъдат значими политически въпроси в цяла Европа. Тъй като ЕС въвежда мащабни промени за следване на политиката си за зелен преход, насочена към климатична неутралност до 2050 г., данъците върху горивата вероятно ще останат ключов аспект от политическите дискусии.

През 2025 г. Литва увеличи данъка върху бензина с 0,05 евро на литър, а данъка върху дизела - с 0,11 евро на литър спрямо 2024 г., се припомня в публикацията.

Годишното увеличение на дизела през 2025 г. в Дания е с 0,089 евро на литър. През 2025 г. Ирландия увеличи данъка върху бензина с 0,08 евро на литър, а данъка върху дизела - с 0,07 евро на литър. В Словения данъкът върху бензина бе увеличен с 0,07 евро на литър. Португалия увеличи данъка върху бензина и данъка върху дизела с по 0,06 евро на литър спрямо 2024 г. В Хърватия налогът върху бензина бе увеличен с 0,056 евро на литър, а в Словения - с 0,05 евро на литър дизелово гориво. От друга страна Швеция намали през 2025 г. данъка върху бензина с 0,07 евро на литър.

В България през 2025 г. няма промяна в данъчната тежест върху бензина и дизеловото гориво спрямо 2024 г., отчита мозъчният тръст.

Данъците в много други държави се промениха с по-малко от 0,05 евро на литър или по силата на законодателството, или поради промени във валутните преводи.