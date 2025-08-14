Все повече частни коли с радари топят нарушителите директно на полицията във Франция

Франция засилва контрола върху скоростта с доказан метод, който е конкурент на приложенията. Правителството използва частни компании, за да глобяват нарушителите. Все повече частни автомобили, оборудвани с радари, оито заснеман провинилите си и пращат кадрите директно в полицията, плъзват из страната.

До края на годината се очаква около 300 от колите, снабдени със системата Dexter, да се движат ежедневно по френските пътища. За тази си "работа" шофьорите ще получамат и солидно възнажрадждение, което обикновено се изчислява на броя на часовете, прекарани като шпионин на пътя.

От април 2018 г. властите използват анонимни частни коли, оборудвани с инфрачервени радари, които регистрират превишена скорост без видима светкавица. Докато обхватът им преди беше ограничен до определени департаменти, сега те работят в почти цяла Франция.

Бордовата технология постоянно измерва скоростта на преминаващите коли. Нарушенията се предават автоматично до център за обработка, където се издават глобите. Частните компании имат личен интерес, както при нарушенията при паркиране, да издават колкото се може повече глоби. И тъй като колите с радари са постоянно на пътя, дори през нощта, никое приложение като Waze не може да споделя местоположението им.

Мобилните радари се намират зад предното стъкло и е почти невъзможно е да се забележат.