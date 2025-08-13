Шефката на ЕЦБ показа дизайна на българските евромонети (Снимки)

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евромонети чрез публикация в официалния си фейсбук профил.
Ето какво пише тя в поста си:
Вълнуващи новини за България и еврозоната! Вижте за първи път дизайна на българската монета от 1 евро. Макар че ще трябва да изчакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, тази предварителна визуализация ни дава представа за красивата българска страна на монетите, избрана от Българската народна банка, националната централна банка на България.
Дизайнът запазва приемствеността с настоящите монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са скъпи на нейния народ.