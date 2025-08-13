ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проведе се встъпителна пресконференция за ремонта ...

Шефката на ЕЦБ показа дизайна на българските евромонети (Снимки)

2004
Кристин Лагард КАДЪР: Туитър/@Lagarde

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евромонети чрез публикация в официалния си фейсбук профил. 

Ето какво пише тя в поста си:

Вълнуващи новини за България и еврозоната! Вижте за първи път дизайна на българската монета от 1 евро. Макар че ще трябва да изчакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, тази предварителна визуализация ни дава представа за красивата българска страна на монетите, избрана от Българската народна банка, националната централна банка на България. 

Българските евромонети КАДЪР: Фейсбук/Christine Lagarde
Дизайнът запазва приемствеността с настоящите монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са скъпи на нейния народ. 

Българските евромонети КАДЪР: Фейсбук/Christine Lagarde
