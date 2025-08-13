Министърът на финансите на САЩ призова Федералния резерв да намали лихвите

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт отправи нов призив към Управлението за федерален резерв (УФР) да започне цикъл на намаляване на лихвените проценти, като предложи референтната лихва на централната банка да бъде поне с 1,5 процентни пункта по-ниска от сегашното ѝ ниво.

"Смятам, че бихме могли да преминем към серия от понижения на лихвените проценти, започвайки с намаление от 50 базисни пункта през септември", заяви Бесънт в интервю за телевизия "Блумбърг" в сряда. "Ако погледнете който и да е модел, той предполага, че вероятно трябва да сме със 150–175 базисни пункта по-ниско".

На последното си заседание ръководството на УФР запази целевия диапазон на основната лихва между 4,25 и 4,5 процента. Бесънт подчерта, че ако централните банкери са разполагали с ревизираните данни за пазара на труда, публикувани два дни след това заседание, вероятно са щели да намалят лихвените проценти, включително и през юни.

Той се позова на информация от Бюрото за трудова статистика, публикувана на 1 август, според която ръстът на работните места през май и юни е бил ревизиран надолу с общо 258 000. "Подозирам, че през юни и юли можеше да се стигне до намаляване на лихвите", коментира министърът, цитиран от БТА.

Министрите на финансите обичайно избягват да правят конкретни изказвания за бъдещата лихвена политика на УФР. Бесънт самият дълго време заявяваше, че ще коментира само минали решения на централната банка. Президентът Доналд Тръмп обаче нееднократно е критикувал председателя на УФР Джером Пауъл за нежеланието му да намали лихвите тази година.

Пауъл и много централни банкери посочват, че искат да видят повече доказателства за ефекта от повишените мита върху инфлацията и инфлационните очаквания.

Бесънт съобщи, че се разглеждат 10 или 11 кандидатури за наследник на Пауъл, чийто мандат като председател изтича през май, като в списъка фигурират както настоящи служители на УФР, така и представители на частния сектор. Той заяви също, че не очаква Стивън Майрън, номиниран от Тръмп за член на управителния съвет на УФР, да остане на поста след януари, когато изтича мандатът му.

Финансовият министър коментира и безпрецедентната сделка, по силата на която правителството на САЩ ще получава 15 процента от приходите от продажбата на определени видове чипове в Китай. Според него този модел може да бъде приложен и в други сектори. "Смятам, че с течение на времето може да го видим и в други отрасли. Точно сега това е уникално, но след като вече имаме модела и бета-теста, защо да не го разширим", заяви той, потвърждавайки коментарите на Белия дом от предишния ден.