Стартъп за изкуствен интелект иска да купи браузъра Chrome за 34,5 млрд. долара

Американският стартъп за изкуствен интелект Perplexity AI е отправил изненадваща оферта на стойност $34,5 млрд. за придобиване на най-популярния уеб браузър в света - Chrome.

Самата компания, която има подкрепа от Nvidia и Джеф Безос, беше оценена преди месец на $18 млрд. - тоест цената, която предлага на Google e двойно по-голяма от собствената ѝ пазарна стойност. Няма информация как смята да финансира евентуална сделка.

Непоисканата оферта идва на фона дело, в което американското министерство на правосъдието настоява Google да се раздели с браузъра Chrome, за да се ограничи монополът на най-голямата търсачка.

Компанията заяви, че ще обжалва подобно решение, като определи идеята като „безпрецедентна", която би навредила на потребителите и сигурността, пише "Булевард България"

Ако съдът действително нареди Chrome да бъде продаден като антимонополна мярка, Perplexity обещавава да запази браузъра с отворен код и да остави Google като основна търсачка.

Официален коментар от страна на Google към момента няма, но повечето експерти, които британската BBC цитира, по-скоро не гледат сериозно на предложението.

Стартъпът Perplexity е сред набиращите скорост играчи в надпреварата за генеративен изкуствен интелект, редом до по-познати платформи като ChatGPT на OpenAI и Gemini на Google.

Компанията попадна в заглавията и по-рано тази година, след като предложи да купи американската версия на TikTok, която трябва да бъде продадена от китайския си собственик до септември, или да бъде забранена в САЩ.

