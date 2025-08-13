Скот Бесънт: САЩ може да разширят таксата върху износа на технологии за Китай и в други индустрии

Необичайното споразумение, според което компаниите за чипове "Енвидиа" (Nvidia) и "Ей Ем Ди" (AMD) плащат такса на правителството на САЩ за лицензи за износ в Китай, може да бъде приложено и към други индустрии. В момента моделът е уникален, но с течение на времето може да бъде разширен, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт в интервю за Блумбърг", потвърждавайки коментарите на Белия дом от предишния ден.

Споразумението предвижда американското правителство да получава 15 процента от приходите от продажбите на чипове за изкуствен интелект от "Енвидиа" и Ей Ем Ди" в Китай. Президентът Доналд Тръмп е посочил, че първоначално е поискал 20 на сто от изпълнителния директор на "Енвидиа" Дженсън Хуан "за страната".

С оглед на голямото търсене на високопроизводителни AI чипове приходите за федералния бюджет могат да достигнат няколко милиарда щатски долара. Според американски медии сделката отразява стратегията на администрацията на Тръмп да обвързва търговските отстъпки с директни финансови ползи за САЩ, пише БТА.

През пролетта правителството на Тръмп затегна правилата за продажба на полупроводници на Китай, в резултат на което "Енвидиа" временно не можеше да доставя на китайския пазар модела "Ейч 20" (H20) – система, разработена специално за него. След намеса на Хуан обаче настъпи промяна в решението.

"Ейч 20" е най-мощният процесор за изкуствен интелект, който компанията има право да продава на Китай. "Ей Ем Ди" е постигнала аналогично споразумение за своя чип MI308.

"Спазваме правилата, определени от правителството на САЩ за световните пазари", се посочва в изявление на "Енвидиа" след обявяването на новото споразумение. "От месеци не сме доставяли чипове "Ейч 20" в Китай, но се надяваме, че правилата за контрол на износа ще позволят на Америка да остане конкурентоспособна в Китай и в световен мащаб".