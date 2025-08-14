България днес или най-късно утре - 8 посоки светът да ни преоткрие

“България днес и утре” като наименование на нов фонд се появява преди два дни в законодателната програма, която правителството на Росен Желязков си поставя като цел да изпълни до декември.

Какво е това? Информацията засега е съвсем кратка. Държавата ни е една от малкото в Европейския съюз без единен орган, който да координира как и с какво се представя страната по света.

От възможностите за туризъм през качественото висше образование до ниските данъци за чуждестранни инвестиции, та дори до рекламните подаръци, които всяко ведомство подготвя при работни посещения в чужбина. Фондът ще

организира и подпомага цялата дейност по популяризирането на страната

и утвърждаването ѝ като привлекателна дестинация за получаване на образование, за инвестиции, иновации, туризъм, култура и спорт.

Това не е ново министерство, а опит поне на 8 министерства да променят с информация имиджа на България и отношението към нея.

Държавата ни например никога досега не е попадала в световни класации, каквато е създаденият преди десетилетия от британския проф. Саймън Айнхолд от Оксфорд Nation Brand Index. Той подрежда държавите според няколко основни критерия: културата, хората, туристическите забележителности, възможностите за образование и за инвестиции, привлекателността за мигранти и какво мислят чуждите граждани за съответната държава. Мирослав Боршош

В последното издание на индекса на първо място са Япония, Германия и Канада, които заедно със САЩ, Швейцария, Великобритания, Италия и Франция винаги са били в първата десетка по въздействащ международен имидж. Досега България изобщо не е включвана в класацията, която иначе обхваща над 100 държави, почти всички страни в Европа и дори воюващи в момента.

От програмата на кабинета става ясно, че министър Мирослав Боршош трябва да представи през септември законопроект за фонда, след което да има едномесечно обществено обсъждане и през октомври проектът да се внесе в Министерския съвет, за да може парламентът да го гледа още през есенната сесия. Така

има голяма вероятност фондът да бъде факт още от 1 януари догодина.

Идеята е новият държавен орган да преодолее сегашната разпокъсана между много ведомства дейност по налагане на имиджа на България зад граница.

У нас почти всяко министерство, но най-вече 8 имат подобна активност – Външно с дипломатическите представителства, икономическото министерство със службите по търговско-икономическите въпроси, културното министерство с културните аташета, каквито имаме само в някои държави, но и с културните институти зад граница. Подобни дейности провеждат и образователното министерство, на младежта и спорта и редица други.

Затова и в “България днес и утре” ще има управителен и надзорен съвет и изпълнителен директор.

Членовете на управителния съвет ще са 11, като 8 от тях са по право,

а трима – изборни. Членове по право ще са министрите на туризма, на културата, на образованието и науката, на външните работи, министърът на земеделието и храните, на младежта и спорта, на икономиката и индустрията и министърът на иновациите и растежа.

Изборните членове на борда ще се определят с решение на Министерския съвет по предложение на премиера, като мандатът им ще е 4-годишен.

Предвидено е фонд “България днес и утре” да бъде на бюджетна издръжка, но ще се финансира и чрез публично-частни партньорства, дарения и европейски програми. Ще има право и да печели от разпореждане с активи - например имоти или интелектуална собственост, но няма да формира печалба. Той ще е първостепенен разпоредител на бюджетни средства, така както са министерствата и агенциите. Банковите му сметки ще са в БНБ.

Една от целите му например е да създаде единен протокол за международната комуникация на държавните институции, базиран на българската история, култура, традиции и съвременност. Това включва и

уеднаквяване на протоколните подаръци,

които се правят на членовете на чужди делегации, както и на рекламни материали.

Друга цел е да промотира България, но не само като туристическа дестинация, а и като държава, в която може да се получи добро образование, да се правят инвестиции и да се развива бизнес.

Фондът ще може да установява партньорства с международни организации

и да помага за привличането и провеждането на престижни събития в България.

Засега не е ясно колко души ще работят в него. Това ще бъде определено от устройствения правилник, а той ще се приеме след влизането на закона в сила.

Мартин Захариев: От 8 години настояваме за това

“Приятно съм изненадан, аз говоря за създаването на такова единно звено от поне 7-8 години насам. България е доста закъсняла в това отношение, вече всички страни членки имат под една или друга форма подобна структура – било към министерския им съвет, било като отделно министерство”, каза пред “24 часа” Мартин Захариев, зам.-председател на Националния борд по туризъм и бивш депутат и издател. Мартин Захариев

Според него сегашното положение е ниско ефективно и това не се дължи само на малкото средства, които се влагат в подобряване на имиджа на България зад граница. Причината била, че всяко ведомство следва стриктно своите приоритети, без да се интересува от това, че представяйки специфични възможности за чуждия бизнес и граждани, работи на парче, без единен криейтив и без изобщо да се интересува от дейността на останалите.

“Вземете за пример представянето на България на световни изложения, особено на последното ЕКСПО в Дубай, което беше плачевно”, каза Захариев.

Полина Карастоянова: Сега е моментът, докато светът гледа към нас заради еврото

“Националният борд по туризъм изцяло подкрепя тази инициатива. Моментът за създаването на такъв фонд е напълно удачен, защото с влизането в Шенген и с предстоящото приемане на еврото вниманието на света е фокусирано в нас и ние няма да имаме скоро друг шанс да създадем единна платформа, която да синхронизира международното ни представяне”, каза изпълнителната директорка на Националния борд по туризъм д-р Полина Карастоянова. д-р Полина Карастоянова

Тя смята, че България точно сега има нужда от сериозен механизъм за структуриране на имиджа на страната не само пред чужди медии но и пред чужди инвеститори и туристи.

“Само по този начин можем да представим всички конкурентни предимства на страната. Министерството на туризма бе създадено преди 11 години, а оттогава разбиранията за това как се представя една държава по света много се промениха и в известен смисъл рамките на министерството отесняха. Целта на фонда е да създаде платформа, която да управлява не само туристическия потенциал, но също така иновации, образование, култура и др. Ние например нямаме единни изисквания как да се позиционира България по време на международни събития, а този фонд е чудесен начин да създадем необходимата синергия.